蔣萬安巧遇邱臣遠親喊「加油」竹北藍白合添想像

新竹縣竹北市長藍白合破局，日前更傳出國民黨「禁站台」民眾黨參選人邱臣遠風波，不過，台北市長蔣萬安昨與邱臣遠公開同框，還當面喊「臣遠加油」，邱臣遠也當面向蔣萬安致謝，並共同為台灣加盟產業的持續發展送上祝福。

台灣連鎖加盟促進協會昨晚舉辦「2026世界之夜・30周年晚會」，匯聚逾2000名國內外企業代表與產業夥伴，邱臣遠應邀出席，現場巧遇蔣萬安。邱臣遠競辦表示，蔣萬安見到邱臣遠時主動致意並表示「臣遠加油」，邱也當面致謝。

竹北市長選舉藍白合破局後，國民黨、民眾黨各推人選參戰，近日又傳出國民黨主席鄭麗文在黨內會議要求黨籍立委不要替邱臣遠站台；鄭麗文則澄清相關說法是「斷章取義」。此次蔣萬安與邱臣遠公開同框並當面喊加油，也格外受到關注，為竹北藍白合的發展添加想像。

邱臣遠表示，台灣連鎖加盟產業深耕30年，已建立成熟且具韌性的營運模式。他過去曾任協會「國際發展首席顧問」，目前擔任「國際親善大使」，過去在立法院及新竹市政府服務期間，也持續關注產業鏈結、公私協力招商及商業模式智慧轉型。

針對竹北產業布局，邱臣遠提出以AI及科技能量協助在地產業轉型。他表示，竹北擁有科技研發能量、年輕人口及國際網絡等條件，未來應健全青年創業支持機制，整合空間、資金與專業諮詢，降低新創團隊初期營運風險。

邱臣遠也主張，協助在地餐飲、零售及服務業導入AI與數位工具，提高營運效率及產業附加價值，並結合產業組織既有網絡，協助竹北在地品牌拓展海內外通路。

邱臣遠表示，未來將串聯中央、地方與民間產業力量，讓科技應用深入在地商業，協助青年及在地業者成長，推動竹北品牌走向國際。