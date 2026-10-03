議場曬沈伯洋競選「船員證」 陳以信批卓榮泰：上樑不正帶頭踩紅線

行政院長卓榮泰在立法院備詢期間，展示民進黨台北市長參選人沈伯洋競選「船員證」，並由其競選總幹事吳思瑤拍攝公開宣傳。國民黨文傳會主委陳以信今日質疑，卓榮泰當時拿的究竟是不是公務手機？若以公務設備，在公務時間、公務場合配合特定候選人進行競選宣傳，就涉嫌違反「公務員服務法」第20條，禁止非因職務需要動用行政資源的規定，應調查究責。

陳以信表示，基層公務員被要求嚴守行政中立，行政院長自己卻帶頭模糊行政與選舉界線，上樑不正，下樑怎麼可能不歪？行政院宣稱卓榮泰是在「休息時間」展示「私人手機」，但「休息時間」不是違規使用行政資源的免責金牌，「私人手機」更不能只憑行政院自己說了算。

陳以信認為，行政院應立即公布，該手機究竟是卓榮泰自行購買、自付門號費用，還是由行政院以公帑購置、配發、列管或支付相關費用？

陳以信表示，如果經查確為公務手機，行政院所謂「私人行為、與公務無涉」的說法就自打臉。公務員服務法第20條明定，公務員「非因職務之需要，不得動用行政資源」。公務手機不會因為休息幾分鐘，就突然從政府財產變成私人財產。卓榮泰更不是私人身分到立法院，而是以行政院長身分到議場報告備詢。

陳以信進一步質疑，卓榮泰明知吳思瑤身兼沈伯洋競選總幹事，為何還在議場展示沈伯洋競選文宣？卓榮泰是否知道吳思瑤正在拍攝？是否知道照片將由競選團隊公開宣傳？雙方是否事先協調？行政院幕僚有沒有參與拍攝、傳送或處理相關素材？這些都不是一句「休息時間」可以一筆帶過。

陳以信強調，卓榮泰雖是政務人員，原則上並非「公務人員行政中立法」直接規範的一般常任公務員，但他正是全國最高行政機關首長，更應維護行政中立的制度精神。正所謂「上樑不正下樑歪」，法律要求基層公務員不能利用行政資源助選，為何行政院長反而可以帶頭示範？上樑自己帶頭踩線，還要下面幾十萬公務員怎麼嚴守行政中立？