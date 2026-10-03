沈伯洋支持者疑非法募資 青鳥道歉：過度渲染獲同意誤導大眾 配合調查

國民黨桃園市議員凌濤昨天指控民進黨台北市長參選人沈伯洋的支持者非法私自募資，募資青鳥公開提及「與沈伯洋辦公室確認過」、甚至秀出聯絡紀錄。對此，沈伯洋澄清他不清楚這件事，如果事涉違法，趕快去舉發。而涉嫌私下募資的網友今晨在Threads發表道歉聲明，指他和沈辦助理「通電話」過度渲染為「已獲得沈辦同意」，他深刻反省並深感抱歉，若涉及法律責任，他面對並配合司法調查。

凌濤昨赴監察院，檢舉告發沈伯洋競選團隊及青鳥側翼違反政治獻金法。他說，人流可以動員，但金流不能違法，如果青鳥側翼已直接說明了有跟沈伯洋國會辦公室聯繫，沈伯洋就不能一句「不清楚」帶過去。

而涉嫌私自募資的網友今晨發布公開道歉聲明，向社會大眾和沈伯洋道歉，他表示，他僅曾與沈辦接線助理進行過約10分鐘的電話溝通，雙方並不相識，他也不知悉該助理姓名。通話內容僅止於諮詢播放影片相關細節，過程中他完全未提及任何募資規畫，沈辦助理對募資一事亦毫不知情。

該名網友澄清，他事後將「通電話」過度渲染為「已獲得沈辦同意」，進而誤導了社群與大眾，甚至導致沈辦承受不必要的誤解與困擾。他深刻反省並深感抱歉。關於本次事件中可能涉及法律責任的部分，他將坦然面對並配合司法調查。「再次向沈辦全體同仁及被誤導的社會大眾表達誠摯的歉意，對不起」。