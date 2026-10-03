楊植斗大戰沈伯洋「我問了A，他連B都不敢答」 諷只能騙青鳥

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨拋出校園安全「反毒四招」，藍營議員楊植斗反毒品並提出三問，沈伯洋昨晚回應，但楊認為沈問A答B，校園篩毒是噁爛還是正確？「我問了A，他連B都不敢答」，質疑沈的反毒政策是在自欺欺人，只能騙騙無知的青鳥。

楊植斗昨晚在臉書指出，沈伯洋2014年文章的立場，就是同情吸毒者，反對政府篩毒，還傾向毒品除罪化，自己只好問他三個問題。

楊植斗說，第一題是沈伯洋2014年的文章自己寫「把毒品和藥品劃上等號吧！」問他，毒品等於藥品嗎？他答，英文都叫drug，一個音節。楊直呼問A答B，這題不是在考翻譯，自己問的是立場，不是英文；沈伯洋的英文比自己好幾千倍，但中文理解能力卻出奇的差，在台灣管毒品跟管藥品的法令有一樣嗎？這樣玩文字遊戲，有意義嗎？

楊植斗問第二題，沈伯洋說可以仿效其它國家，「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭。」問他，如今還主張提供吸毒者毒品嗎？他答，去 Google 美沙冬。

「問A答B」，楊植斗說，美沙冬是「口服性」，用以取代高毒性且須靜脈注射的短效毒品（如海洛因），是戒毒療程的一環。沈伯洋整篇文章的脈絡，根本沒提到「美沙冬」三個字，甚至他談的也不是戒治療法。

楊植斗指出，沈伯洋寫的是社區中心，不是醫院；是提供毒品，不是藥品；他甚至還貼心為吸毒者附上乾淨針頭。「為拗而拗，你直接說要推毒品除罪化，我還敬你三分。」

楊植斗第三題問，校園篩毒是噁爛還是正確？這題沈伯洋整個跳過，「我問了A，他連B都不敢答。」當年新北市提案在學校驗尿篩毒，他說這是「噁爛的事」，昨天他提校園反毒四招，還說要導入篩檢，家長最想知道的就是這題。

楊直言，「如果你支持篩毒，很好啊，就告別過去的立場，好好為自己當初的無知道歉就好了，民進黨現在轉彎要挺核能，我也是很樂見啊！」

楊植斗認為，沈伯洋三題都問A答B，還說「沒有什麼東西可以攻擊」。沈伯洋的反毒政策，就是一連串的假大空，這是在自欺欺人，只能騙騙無知的青鳥。

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