快訊

下周3颱共存？賈新興曝侵台機率 北部將急降溫、國慶連假天氣出爐

MLB／單身進傷兵才難熬！大谷翔平驕傲能單手育兒但「女兒限定」

才否認邊境地雷爆炸！北韓再射彈道飛彈 日方研判落EEZ外

聽新聞
0:00 / 0:00

楊植斗大戰沈伯洋「我問了A，他連B都不敢答」 諷只能騙青鳥

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員楊植斗。聯合報系資料照
國民黨北市議員楊植斗。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨拋出校園安全「反毒四招」，藍營議員楊植斗反毒品並提出三問，沈伯洋昨晚回應，但楊認為沈問A答B，校園篩毒是噁爛還是正確？「我問了A，他連B都不敢答」，質疑沈的反毒政策是在自欺欺人，只能騙騙無知的青鳥

2026九合一選舉

楊植斗昨晚在臉書指出，沈伯洋2014年文章的立場，就是同情吸毒者，反對政府篩毒，還傾向毒品除罪化，自己只好問他三個問題。

楊植斗說，第一題是沈伯洋2014年的文章自己寫「把毒品和藥品劃上等號吧！」問他，毒品等於藥品嗎？他答，英文都叫drug，一個音節。楊直呼問A答B，這題不是在考翻譯，自己問的是立場，不是英文；沈伯洋的英文比自己好幾千倍，但中文理解能力卻出奇的差，在台灣管毒品跟管藥品的法令有一樣嗎？這樣玩文字遊戲，有意義嗎？

楊植斗問第二題，沈伯洋說可以仿效其它國家，「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭。」問他，如今還主張提供吸毒者毒品嗎？他答，去 Google 美沙冬。

「問A答B」，楊植斗說，美沙冬是「口服性」，用以取代高毒性且須靜脈注射的短效毒品（如海洛因），是戒毒療程的一環。沈伯洋整篇文章的脈絡，根本沒提到「美沙冬」三個字，甚至他談的也不是戒治療法。

楊植斗指出，沈伯洋寫的是社區中心，不是醫院；是提供毒品，不是藥品；他甚至還貼心為吸毒者附上乾淨針頭。「為拗而拗，你直接說要推毒品除罪化，我還敬你三分。」

楊植斗第三題問，校園篩毒是噁爛還是正確？這題沈伯洋整個跳過，「我問了A，他連B都不敢答。」當年新北市提案在學校驗尿篩毒，他說這是「噁爛的事」，昨天他提校園反毒四招，還說要導入篩檢，家長最想知道的就是這題。

楊直言，「如果你支持篩毒，很好啊，就告別過去的立場，好好為自己當初的無知道歉就好了，民進黨現在轉彎要挺核能，我也是很樂見啊！」

楊植斗認為，沈伯洋三題都問A答B，還說「沒有什麼東西可以攻擊」。沈伯洋的反毒政策，就是一連串的假大空，這是在自欺欺人，只能騙騙無知的青鳥。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

沈伯洋 楊植斗 青鳥 2026九合一選舉 台北市選舉 反毒 毒品除罪化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋稱沒阻擋營養午餐專法？蔣萬安競辦轟：洗記憶洗到自己忘記

藍指沈伯洋教育政策四大皆空 綠：歡迎提出不同方案

沈伯洋拋教育政策 國民黨團批空泛：擋營養午餐專法、無視師資荒

首都選舉…誰擋營養午餐專法 藍綠攻防

相關新聞

楊植斗大戰沈伯洋「我問了A，他連B都不敢答」 諷只能騙青鳥

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨拋出校園安全「反毒四招」，藍營議員楊植斗反毒品並提出三問，沈伯洋昨晚回應，但楊認為沈問A答B，校園篩毒是噁爛還是正確？「我問了A，他連B都不敢答」，質疑沈的反毒政策是在自欺欺人，只能騙騙無知的青鳥。

沈伯洋支持者疑非法募資 青鳥道歉：過度渲染獲同意誤導大眾 配合調查

國民黨桃園市議員凌濤昨天指控民進黨台北市長參選人沈伯洋的支持者非法私自募資，募資青鳥公開提及「與沈伯洋辦公室確認過」、甚至秀出聯絡紀錄。對此，沈伯洋澄清他不清楚這件事，如果事涉違法，趕快去舉發。而涉嫌私下募資的網友今晨在Threads發表道歉聲明，指他和沈辦助理「通電話」過度渲染為「已獲得沈辦同意」，他深刻反省並深感抱歉，若涉及法律責任，他面對並配合司法調查。

蘇巧慧稱未談論他人私事 韋淳祐批文字遊戲：她接了話還給建議

前中國小姐張淑娟昨淚訴遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是「媒體幫凶」；風向株式會社總監韋淳祐揭露錄音，蘇則回應，從沒有就任何當事人私事評論。韋淳祐說，蘇巧慧不用玩文字遊戲，當無辜的普通人被捲進政治攻防時，「你當時說了什麼？現在，你願不願意面對自己說過的話？」

李四川提育嬰留停給全薪 蘇巧慧：給企業獎金 打造友善育兒環境

新北市長選舉激戰，國民黨李四川昨祭出育兒政見，目前中央政府提供八成的育嬰留停津貼與補助，未來新北市府將補足剩餘的二成差額，讓育嬰留停薪資達到「百分之百全薪」；民進黨蘇巧慧提出，針對打造友善育兒環境的企業提供最高一百萬元獎勵金，希望讓政府、企業共同分擔育兒家庭的照顧壓力。

首都選舉…誰擋營養午餐專法 藍綠攻防

首都之戰掀全國熱議，民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，市長蔣萬安指出，財劃法修法後，部分經費用於營養午餐免費政策，但沈阻擋財劃法修法，「真的見識到認知作戰專家套路的能力」；沈伯洋昨回應，沒有阻擋營養午餐專法，能不能根據事實評論？

神去村土地變更案 徐欣瑩、鄭朝方交鋒

新竹縣竹東鎮「神去村」土地爭議成新竹縣長選戰攻防。美麗島電子報董事長吳子嘉指民進黨參選人鄭朝方家族疑涉土地變更；鄭營駁斥與鄭無關並喊告；徐欣瑩陣營要求說清楚，藍綠攻防升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。