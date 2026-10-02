蘇巧慧稱未談論他人私事 韋淳祐批文字遊戲：她接了話還給建議

前中國小姐張淑娟昨淚訴遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是「媒體幫凶」；風向株式會社總監韋淳祐揭露錄音，蘇則回應，從沒有就任何當事人私事評論。韋淳祐說，蘇巧慧不用玩文字遊戲，當無辜的普通人被捲進政治攻防時，「你當時說了什麼？現在，你願不願意面對自己說過的話？」

韋淳祐說，面對晶華緋聞造謠，蘇巧慧說她「從來沒有就任何當事人的私事作評論」。問題是，當年的錄音不是這樣。周玉蔻在節目上公布張淑娟的名字後，直接問蘇巧慧「你聽了不生氣嗎？」蘇巧慧回答：「所有的家族確實都會被拿出來檢驗……當事情來的時候，我覺得最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚。」

韋淳祐說，如果蘇巧慧真的「沒有評論」，最簡單的回答應該是「這件事未經查證，我不評論。」但她沒有，她接了話，還給出了「直球對決、跟社會說清楚」的建議。

韋淳祐說，蘇巧慧四年後再說自己「從來沒有評論」，至少應該回答三個問題：第一，當時有沒有查證？第二，現在回頭看，覺不覺得當時的發言不妥？第三，願不願意向張淑娟道歉？

韋淳祐提到，更關鍵的是，蘇巧慧現在解釋，自己當時談的是「政治人物在選舉中都會面臨檢驗」。但張淑娟不是政治人物，也沒有參選。她只是一個與選舉無關的普通人，卻被捲入政治攻防，被公開姓名、被指為緋聞當事人。

韋淳祐說說，法院一、二審均已判周玉蔻、蔡玉真有罪；二審目前仍可上訴。張淑娟也公開表示，她認為當時參與節目討論的政治人物與網路攻擊，都是傷害的一部分。蘇巧慧當年說，遇到事情最好的方式就是「直球對決」，那麼四年後，同樣的標準，也應該適用在自己身上。