新聞眼／專業川伯vs.水獺媽媽 誰能搶下搖擺區

藍綠決戰新北態勢明顯，國民黨李四川對上民進黨蘇巧慧，戰局膠著，雙方民調互有領先。藍營有輸不得的壓力，綠營則力拚翻轉，雙方藍綠基本盤歸隊後，誰能搶下中間選民？將左右新北戰局。

雙北是共同生活圈，兩地選情有連動關係。隨「洋流」興起，蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今下午合體，赴三峽祖師廟參拜，也到老街商圈拜票，爭取年輕、中間支持者。

綠營評估，洋流有部分是昔日白營支持者，也有追星和跟風者，沈伯洋和蘇巧慧年輕，雙方密集合體互相拉抬選情；蘇陣營請出前總統蔡英文擔任競總主委，也是看準蔡英文在中間選民的號召力。

國民黨有「萬川連線」，台北市長蔣萬安是李四川的親密戰友，也是川伯吸引年輕票的王牌；新北藍白合作，民眾黨加持呼喚小草歸隊，再加上立法院長韓國瑜助陣，明天將在板橋大造勢，向非綠群眾催票。

新北市長侯友宜擔任李四川競總主委，侯友宜本屆市長選舉寫下新北廿九區全勝紀錄，挾超越藍綠的支持度來號召中間選民；侯友宜開發塭仔圳重劃區、新北捷運建設等建設牌，為做實事的李四川背書。

新北市長選戰藍綠兵家必爭，四百萬人口的全台最大票倉，更牽動二○二八氣勢。國民黨已在新北執政廿一年，這局有不能輸的壓力，守住新北才能維持北北基桃的聯防優勢；對綠營而言，已喊出「民進黨最接近勝選的一次」，更是志在必得。

蘇巧慧「水獺媽媽」的親和形象，加上小英和洋流加持，主攻新北年輕、中間選票。李四川「工程專業」的形象深植人心，加上藍營天王、白營小草挹注，誰能掌握新世代的公共議題，拿下搖擺選區，將牽動新北最後決戰關鍵。