綠喊蘇巧慧接近勝選 藍有信心守住

新北市長選舉從二○○五年起，連續五屆都是國民黨勝出，這次藍營李四川對上綠營蘇巧慧，選情互有領先。國民黨副主席李乾龍說，民調接近可增強危機感，有信心力守全台第一大市。綠委、蘇巧慧競選總幹事吳秉叡說，「這次是民進黨很接近勝選、最有機會的一次」。

藍綠搶板橋票倉，蘇巧慧核心幕僚說，年輕人不會投給比自己阿公還老的人，就像二○一八年參選新北市長的蘇貞昌不斷提當年勇，選民無感。

李乾龍說，李四川認真形象深植人心，加上藍白合「小草」助攻，對年輕票有號召力。李四川競辦主任江怡臻說，「川伯」以政見發揮優勢，符合做實事的形象。

新莊是綠營優勢區，不過藍綠地面戰較勁。江怡臻說，新莊吸票仰賴議長蔣根煌、民眾黨議員陳世軒，以及蔣友會、川友會、世友會等，跨越年齡與政黨，催出非綠選票。陳世軒說，新北藍白合作，民眾黨支持者對李四川有感，挹注衝高票數。

吳秉叡說，民眾黨被視為「小藍」，助力有限，蘇巧慧早七百天布局，加上後援會相挺，前總統蔡英文出任競總主委，對年輕人很有吸引力。

土城、樹林、三峽、鶯歌早年政治光譜偏藍，現任立委蘇巧慧、吳琪銘都連任三屆，基層逐漸染綠；不過，議員部分國民黨組織扎根深，加上侯友宜砸大建設，爭取支持。

李乾龍分析，原本三重、蘆洲被視為綠營優勢區，但李四川民調出乎意料小贏，李應重點加強蘇巧慧本命區，加上侯市府的重大建設是利多。蘇巧慧競辦幕僚說，三鶯線、新北美術館也是蘇巧慧的政績，李四川提出幾乎不可行的樹林鐵路下化等政見，很明顯是要下猛藥拉抬選情。