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新北激戰 李四川、蘇巧慧搶攻3票倉

聯合報／ 記者張策黃子騰王慧瑛／新北報導

新北市長選戰堪稱二○二六最關鍵戰役，攸關逾四百萬人口的全台第一大城，藍綠各有鐵票區，誰能入主新北市府，將直接左右二○二八總統大選的選票流向。從歷年投票傾向分析，新北勝負關鍵將由板橋、新莊與土樹三鶯逾一三○萬張選票決定。

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綜合過去十二年來新北歷次總統和市長選舉，藍營鐵票區在新店、中永和，綠營根據地在三重、蘆洲，其餘各區藍綠各有優勢，但沒穩贏的把握。

板橋是新北最大票倉，人口逾五十四點七萬，十年來投票傾向呈「總統偏綠、市長偏藍、立委五五波」。民進黨蘇巧慧、國民黨李四川首場大型活動都在板橋，李四川明天邀立法院長韓國瑜挾「韓流」在板橋造勢。

新北選戰幾乎是「得板橋者得新北」，只有二○一○年蔡英文、二○一四年游錫堃選新北市長，二人贏板橋卻輸新北；二○一八年、二○二二年侯友宜在板橋大勝對手蘇貞昌二萬多票、林佳龍五萬多票，全市得票也告捷；凸顯板橋人的政黨忠誠度極不固定。

李四川家住板橋，出身技術幕僚，個性溫和木訥，七月首場市場拜票行程，攤商見他紛紛揮手喊「川伯凍蒜」，支持者蜂擁上前握手，粽子、蘿蔔、鳳梨應接不暇。

蘇巧慧大本營在樹林、鶯歌與新莊，她長期經營「水獺媽媽」形象，常走進人群，尤其在親子活動上，她會唱歌、帶動話題，吸引年輕爸媽靠近，跟孩子也打成一片。

從板橋跨過大漢溪，新莊人口四十二萬，屬新北第二大行政區，政治傾向偏綠。近三屆總統和立委選舉綠大於藍，市長及議員選戰則藍大於綠。藍綠在新莊拚陸戰，國民黨議長蔣根煌、民進黨立委吳秉叡為操盤手。

和李四川共組「金蘭會」的蔣根煌直言，「李四川最大優勢是敵人少」，他選戰起步晚，但廣結善緣，很多人樂於抬轎。蔣分析，要複製侯友宜新北廿九區「翻藍」的高標不容易，新莊「小輸為贏」。

吳秉叡是蘇系立委大師兄，已連任三屆，地方議員、里長也「染綠」。吳秉叡說，兩軍戰情緊繃，蘇貞昌二○○一年連任台北縣長時，新莊贏二萬八千多票，這次新莊至少贏二萬八。

土城、樹林、三峽、鶯歌逾六十二萬人，蘇巧慧立委大本營在樹林、鶯歌，而土城、三峽則是正國會立委吳琪銘地盤。綠營長期經營，總統和立委選舉時偏綠，但選民結構並非「鐵綠」，市長和議員選舉則偏藍，有搖擺特色。

隨都市擴張、造鎮計畫與土地重畫，土樹三鶯吸引外來移民，侯友宜執政八年推動捷運三鶯線、新北美術館等，都讓市民有感。

國民黨發言人、議員呂家愷指出，蘇巧慧參選跑遍新北，本命區出現空隙，李四川趁機切入，加上侯友宜政績牌，有機會反超。民進黨議員廖宜琨說，蘇巧慧是鄰家女孩，地方上有「自己人拚市長」的期待感，李四川跟新北已脫節，短時間很難拉近。

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧

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