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神去村土地變更案 徐欣瑩、鄭朝方交鋒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
美麗島電子報董事長吳子嘉昨爆新竹縣竹東鎮「神去村」土地爭議。圖／取自「董事長開講」直播
美麗島電子報董事長吳子嘉昨爆新竹縣竹東鎮「神去村」土地爭議。圖／取自「董事長開講」直播

新竹縣竹東鎮「神去村」土地爭議成新竹縣長選戰攻防。美麗島電子報董事長吳子嘉指民進黨參選人鄭朝方家族疑涉土地變更；鄭營駁斥與鄭無關並喊告；徐欣瑩陣營要求說清楚，藍綠攻防升高。

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吳子嘉前晚在網路節目稱，鄭朝方家族疑與英業達創辦人葉國一方面接觸，討論將「神去村」十八萬坪土地，由原規畫的觀光度假用途變更為殯葬用地及營建土資場，並指潛在開發利益達二百五十億元。

鄭朝方競辦發言人羅子淮表示，鄭朝方與縣長楊文科立場一致，反對神去村變更為殯葬園區，並承諾若當選縣長，任內不再新設殯葬園區及納骨塔，相關不實內容已蒐證，將研擬提出刑事告訴。

羅子淮另反問，徐欣瑩既然關心殯葬開發與公共利益，也應向外界說明與妙天相關事業的關係，以及對關西鎮靈骨塔等殯葬開發案的立場。他表示，徐欣瑩過去曾主責相關業務，如今投入縣長選舉，更應清楚交代對相關殯葬開發的態度。

徐欣瑩競辦發言人徐維遠則批鄭朝方對爭議「已讀不回、已讀亂回」，認為外界質疑核心在於鄭朝方及其父親鄭永金等家族成員，是否曾參與土地開發規畫、與財團合作推動土地變更，以及有無向縣府關切相關案件，要求鄭朝方逐項說明。

徐維遠另表示，外界此次質疑不只涉及土地開發，也包括鄭朝方家族成員是否曾透過黑道人士向掌握相關內情的吹哨者施壓。他要求鄭朝方陣營正面說明有無其事，若認為相關指控不實，也應就具體內容逐項澄清，而非迴避爭議核心。

鄭營傍晚再反擊。羅子淮表示，神去村原始觀光度假村開發案，當年公開支持、出席簽約的是時任縣長邱鏡淳；到了報導所指的二○二三年，掌握縣府行政權、被詢問土地變更意見的則是楊文科，強調前述兩件事均與鄭朝方無關，反批徐營對不符合自身說法的事實視而不見，「別把抹黑當政績」。

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