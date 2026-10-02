藍指沈伯洋教育政策四大皆空 綠：歡迎提出不同方案

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出教育政策，國民黨團書記長許宇甄今天表示，沈伯洋平常對教育零關心，法案零提案，選舉到了才來蹭聲量。沈伯洋的教育政策，只有一個空字可以形容，呼籲沈伯洋先承諾不阻擋未來營養午餐專法的二、三讀程序。

民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜表示，沈伯洋今天談的是台北市正在面對的真實問題：老師為什麼留不住？代理教師為什麼一直缺？老師花多少時間處理行政與親師爭議？特教家庭需要的支持為什麼不能只到18歲？營養午餐除了免費之外，品質、食安、營養與第一線人力要怎麼一起提升？這些都可以討論，也歡迎國民黨提出不同方案。

陳培瑜說，至於營養午餐專法，立法院裡從來不是只有國民黨有版本，她就是提案人之一。現在法案既然已經進入立法程序，就應該好好處理中央與地方權責、經費來源、食安、營養、飲食教育以及第一線人力。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄、國民黨立委羅廷瑋、羅智強、徐巧芯、葉元之等人，今天在立法院國民黨團召開「揭開沈伯洋教育政策四大皆空—法案空轉、師資空缺、反毒空話、募款鑽空子」記者會。

許宇甄表示，沈伯洋批評台北市免費營養午餐，提出家長自費加價，還說解方是立專法，但立法院上會期要排審營養午餐專法，就因為民進黨提惡意散會，全力杯葛，才無法通過。如今專法能順利出委員會，還是因為有民進黨立委陪同沈伯洋赴美拚選舉，才能順利出委員會。

許宇甄指出，國民黨要問沈伯洋，如果真心挺營養午餐專法，是否敢承諾未來二、三讀時，民進黨絕不阻擋。

許宇甄表示，沈伯洋大談教改，卻對第一線嚴重的代理教師荒提不出解方，更諷刺的是，沈伯洋一方面喊重視教育，但卻又投票反對教師節放假。而校園反毒是家長的底線，但沈伯洋過去曾指導大麻除罪化論文，還曾發文主張把毒品和藥品畫上等號，這種人來談校園反毒，根本就是天大笑話。

許宇甄表示，教育跟孩子的健康不是選舉口號，請民進黨心口如一，停止杯葛營養午餐專法，把餐桌平權還給孩子。

對此，陳培瑜說，反而很期待大家把力氣花在討論台北家長真正想知道的是明年老師找不找得到？孩子在學校安不安全？午餐吃得好不好？特殊需求的孩子有沒有人接住？如果國民黨願意一起回答這些問題，這才是一場對台北孩子真正有意義的教育政策辯論。