江啟臣推形象影片吹響號角 何欣純提「三三三大創新」

台中市長選戰聚焦豐原山城，民進黨參選人何欣純昨天提出「豐原山線三三三大創新」，從交通、產業、都市整合及生活建設出招，直攻國民黨參選人江啟臣本命區；江啟臣則發布首支競選影片，強調帶領台中邁向下一個「黃金十年」，宣示二十九區都是他的「本命區、責任區」。

江啟臣競選形象影片「我準備好了・啟程的號角」，要將台中打造為具全球競爭力的「國際旗艦城」。他表示，自二○一一年回台中參選後服務超過十五年，累積地方、中央、國會及國際事務經驗，將轉化為推動市政升級的動能。

江啟臣說，二○一八年參選台中市長初選雖未出線，但「退後一步，反而看得更遠」，讓他從整個台中思考城市發展，並提出「一二三四五台中更幸福」施政藍圖。影片兩度出現下圍棋畫面，他表示，圍棋象徵戰略布局與大局思維，城市發展如同棋局，必須掌握自身優勢及全球脈動。

民進黨台中市長參選人何欣純（前中）周日將到豐原舉辦造勢大會。記者陳敬丰／攝影

何欣純昨天則提出「豐原山線三三三大創新」，包括「后豐三大新政」、「潭雅神三大升級」及「山城三大進擊」。她指出，豐原過去是台中縣政府所在地，縣市合併後發展腳步放慢，人口也出現負成長。

「后豐三大新政」包括推動捷運紅線及延伸后里、改善公車系統、完成東豐快速道路；串聯后里高科技廊帶與潭雅神科技軸帶；並將豐原車站倉庫轉型為青創基地。「潭雅神三大升級」聚焦都市計畫、產業園區及公共設施；「山城三大進擊」則包括交通、醫療教育及觀光品牌，除加速東豐快速道路，也要改善農水路、增加偏鄉公衛人力，整合農特產、溫泉及山水景觀，打造「台灣由布院」。何欣純四日晚間將在豐原田心公園舉辦大會師，凝聚團結勝選氣勢。