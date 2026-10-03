首都選舉 誰擋營養午餐專法 藍綠攻防

首都之戰掀全國熱議，民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，市長蔣萬安指出，財劃法修法後，部分經費用於營養午餐免費政策，但沈阻擋財劃法修法，「真的見識到認知作戰專家套路的能力」；沈伯洋昨回應，沒有阻擋營養午餐專法，能不能根據事實評論？

沈伯洋昨辦教育政策發表會，提出在一一七學年度達到國小每班二十四人、國中每班二十五人的精緻化教學目標、國小試辦雙導師制度等。針對營養午餐，沈伯洋表示，除了中央擬定營養午餐專法外，北市可以包括保留家長「自費加價」的彈性，確保品質。

但國民黨議員楊植斗質疑，同一班有人加錢、有人沒加，是不是要分開打飯、分開用餐？隔壁同學多一塊肉，要怎麼跟孩子解釋？蔣萬安昨也說，推營養午餐免費，也希望孩子不會因家庭經濟狀況不同，在餐桌上感受到差異。

蔣萬安說，針對營養午餐專法，沈委員不但在立法院沒有支持，甚至阻擋財劃法修法，財劃法修法後，北市所增加部分的經費，就用來在營養午餐免費政策上，北市每一餐提高到八十七元以及九十二元，而且總共十八萬名的學生可以受惠。

蔣萬安表示，沈委員卻說如果財劃法修法過了以後，國防部可以直接廢掉，但財劃法通過以後，地方財政獲得挹注，有讓國防打折嗎？賴政府不也是持續編列擴大的國防預算？最諷刺的是，當沈委員被問到「所提出的政見預算在哪裡？」解方卻都是他過去一直阻擋的財劃法。

蔣萬安說，原本他口中「十惡不赦」的財劃法，他參選市長以後，突然變成一部造福市民的法律，真的見識到認知作戰專家套路能力。

「我們沒有在阻擋營養午餐專法」沈伯洋回應，營養午餐專法的重點在於一部專法要每一個縣市都用，現在必須要跟每一個地方政府溝通，才可以一個標準下去，大家能夠一致。

沈伯洋表示，他也已經開過好多次公聽會跟座談會，釐清事實真的很重要，「蔣市長，我已經提醒了好幾天，能不能夠根據事實評論？」不然用這樣子的政治攻擊，這不是市民期待的。