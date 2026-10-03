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李四川提育嬰留停給全薪 蘇巧慧：給企業獎金 打造友善育兒環境

聯合報／ 記者林媛玲林佳彣林昭彰／新北報導

新北市長選舉激戰，國民黨李四川昨祭出育兒政見，目前中央政府提供八成的育嬰留停津貼與補助，未來新北市府將補足剩餘的二成差額，讓育嬰留停薪資達到「百分之百全薪」；民進黨蘇巧慧提出，針對打造友善育兒環境的企業提供最高一百萬元獎勵金，希望讓政府、企業共同分擔育兒家庭的照顧壓力。

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李四川昨競選總部開箱親子友善空間暨發表三大性別平權政見，包括育嬰留停薪資補足百分之百、打造性別友善運動環境及成立「府級性別平等辦公室」。

李四川表示，許多家庭常陷入「陪伴成長」與「維持家計」兩難，未來市府將補足剩餘的二成差額，讓育嬰留停薪資達到「百分之一百全薪」，讓爸媽安心申請留停、共同分擔育兒責任，不因收入短缺而缺席孩子最珍貴的成長時光，真正讓育兒成為家庭共同的幸福，而非單方承受負擔。

蘇巧慧昨出席新北第二分區八扶輪社聯合例會，蘇指出，她不僅率先提出照顧福利政見，更推出「照顧照顧者」的願景，針對職業照顧者加發夜間、緊急及困難照顧津貼，補助專業訓練及升學進修，同時提出擴大臨時托育量能、開辦夜間托育。

不過，前中國小姐張淑娟淚訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，風向株式會社總監韋淳祐也揭蘇巧慧曾在節目說直球對決，淪媒體幫凶，台大校長管中閔昨也指控二○一八年蘇巧慧參加時任立委張廖萬堅的記者會，「荒謬地汙衊我論文抄襲，她就是當年迫害我的幫凶之一」。

蘇巧慧回應，她從來沒有就任何當事人私事評論，她講的是，任何要從事政治的人，在選舉時都一定會面臨檢驗，包括她自己，像她一樣直球對決是最好的方式，「這完全是在講我自己」。從政以來，「我不談論其他人的私事，這是我的原則，過去如此，現在也一樣」。

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