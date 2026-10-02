快訊

首度擔任國慶大會主持人 哈遠儀超狂家世背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰議場秀沈伯洋文宣遭疑違法 李慧芝駁：休閒時間分享私人手機畫面

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰今在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，國民黨立委王鴻薇質疑此舉涉嫌違法，將具名檢舉。對此，行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰在立法院議場休息時間，與個別立法委員分享私人手機的待機畫面設定，與公務事項無涉，也無違反選罷法相關規定。

2026九合一選舉

王鴻薇表示，卓榮泰身為行政院長，公務員之首，竟然公然在議場執行報告、備詢的公務期間，且利用議場的場地，公開展示特定候選人文宣圖樣。民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委，將其發布在公開場合作為宣傳。此舉已經涉嫌違法，她會向相關單位具名檢舉，請相關單位確實查辦。

李慧芝指出，行政院一向捍衛行政中立，也尊重立法院的議事權責。當前立法院開議，更應將議事重點放在攸關國家政務推動的預算審議，包括盡速審議今年度追加預算及明年度中央政府總預算，避免再度重蹈今年度總預算審議延宕超過9個月的覆轍。

行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照

2026九合一選舉 台北市選舉 卓榮泰 李慧芝 王鴻薇 沈伯洋 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓榮泰立院備詢秀沈伯洋文宣 王鴻薇控違法：將具名檢舉

遭立院凍結薪水 卓榮泰：於法無據、此例絕不可開

追加預算適法性受質疑 政院：依預算法第79條提出無違法疑慮

政院：追加預算案無違法疑慮 待立院三讀完成後動支

相關新聞

鄭麗文澄清「不要幫竹北站台」爭議 邱臣遠、徐欣瑩陣營也發聲了

國民黨主席鄭麗文今否認曾下令禁止藍委替民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，也駁斥藍委徐巧芯所稱「徐欣瑩同意、只有鄭麗文反對」說法。對此，徐欣瑩陣營表示，感謝各方友軍協助，目前選情趨於穩定，尊重各方意見；邱臣遠陣營則稱，國民黨內部事務不予評論。

卓榮泰議場秀沈伯洋文宣遭疑違法 李慧芝駁：休閒時間分享私人手機畫面

行政院長卓榮泰今在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，國民黨立委王鴻薇質疑此舉涉嫌違法，將具名檢舉。對此，行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰在立法院議場休息時間，與個別立法委員分享私人手機的待機畫面設定，與公務事項無涉，也無違反選罷法相關規定。

沈伯洋稱沒阻擋營養午餐專法？蔣萬安競辦轟：洗記憶洗到自己忘記

台北市長蔣萬安今批評民進黨台北市長參選人沈伯洋在立法院沒有支持營養午餐專法，甚至阻擋財財劃法修法，沈伯洋則反駁沒有阻擋營養午餐專法，評論應根據事實。對此，蔣萬安競辦反嗆，如果沈委員洗大家記憶洗到自己忘記，願意幫他複習。

卓榮泰立院備詢秀沈伯洋文宣 王鴻薇控違法：將具名檢舉

行政院長卓榮泰今赴立法院進行備詢，卻在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，引發爭議。國民黨立委王鴻薇表示，卓榮泰身為公務員之首，竟在議場公開展示特定候選人文宣圖樣，民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委...

嘉縣議員交棒兒子參選遭排擠 姜梅紅挨批「背骨」委屈喊話：我不接受

嘉義縣資深議員姜梅紅當選6屆，今年75歲，交棒兒子姜鈞翔參選，因未延續民進黨身分，且出席無黨籍朴子市長參選人黃嫈珺競選總部成立大會，引起地方討論。議員姜梅紅今天在議會澄清自己並非背骨，現在黨部不給舞台發揮，總是要想辦法找出路...

藍營轟曾說校園篩毒「噁爛」 沈伯洋：可再往前翻到2007年發文

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提出校園安全「反毒四招」，國民黨議員楊植斗三問，現在還認為毒品等於藥品？還主張提供吸毒者毒品？校園篩毒是噁爛，還是政策？沈說，現在是沒有什麼東西可以攻擊，竟翻到他2014年的文章，也建議可以再往前翻到2007年，自己有很多很中二的文章...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。