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卓榮泰議場秀沈伯洋文宣遭疑違法 李慧芝駁：休閒時間分享私人手機畫面
行政院長卓榮泰今在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，國民黨立委王鴻薇質疑此舉涉嫌違法，將具名檢舉。對此，行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰在立法院議場休息時間，與個別立法委員分享私人手機的待機畫面設定，與公務事項無涉，也無違反選罷法相關規定。
王鴻薇表示，卓榮泰身為行政院長，公務員之首，竟然公然在議場執行報告、備詢的公務期間，且利用議場的場地，公開展示特定候選人文宣圖樣。民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委，將其發布在公開場合作為宣傳。此舉已經涉嫌違法，她會向相關單位具名檢舉，請相關單位確實查辦。
李慧芝指出，行政院一向捍衛行政中立，也尊重立法院的議事權責。當前立法院開議，更應將議事重點放在攸關國家政務推動的預算審議，包括盡速審議今年度追加預算及明年度中央政府總預算，避免再度重蹈今年度總預算審議延宕超過9個月的覆轍。
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