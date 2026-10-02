藍營轟曾說校園篩毒「噁爛」 沈伯洋：可再往前翻到2007年發文

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提出校園安全「反毒四招」，國民黨議員楊植斗三問，現在還認為毒品等於藥品？還主張提供吸毒者毒品？校園篩毒是噁爛，還是政策？沈說，現在是沒有什麼東西可以攻擊，竟翻到他2014年的文章，也建議可以再往前翻到2007年，自己有很多很中二的文章，看他們有沒有興趣來攻擊。

沈伯洋晚間還未到師大夜市，師大路沿路擠滿支持者，人龍綿延3個路口，不只排隊等跟沈伯洋拍照，也要拿「洋流」小物。儘管天公不作美，雨勢愈來愈大，群眾們陸續撐起雨傘，仍不減支持者的熱情。

沈伯洋拜票前受訪表示，毒品跟藥品的英文都叫做drug；美沙冬療法是現在實務上正在使用的療法，請楊google。希望大家討論這些事情時，能夠有一些基礎的事實，先查詢再評論，這樣在討論事情的基礎上會比較好。

沈伯洋指出，毒品一定要防治，所以說毒品不要進入校園，但會不會有人已經吸毒？有。有吸毒的人要不要戒毒？要。要戒毒的方法有什麼？有很多。所以自己介紹各式各樣不同戒毒的方式，請問有什麼問題嗎？好像也沒有。「我覺得要在這邊上課超奇怪，但是他提出那麼多的質疑，我就全部一次回答。」

他再次建議，楊再往前翻一點，會翻到很多很精彩的文章，就可以讓自己有很多的機會可以一直講政見，也很不錯，非常感謝楊姓議員。

沈伯洋說，離選戰只剩50幾天，愈接近選舉，大家情緒一定更高亢，也會遇到愈來愈多想要來問問題、陳情的民眾。他呼籲支持者，如果遇到爭執事情，告訴團隊志工、警察，不要自己跟對方產生爭執。「我們是民主國家，和而不同，大家可以多討論，真的有什麼事情找我本人就好了。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚到師大夜市掃街拜票，師大路沿路擠滿支持者，不只排隊等跟沈伯洋拍照，也要拿「洋流」小物。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚到師大夜市掃街拜票，師大路沿路擠滿支持者，不只排隊等跟沈伯洋拍照，也要拿「洋流」小物。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚到師大夜市掃街拜票，「洋流」湧進師大路。記者林佳彣／攝影