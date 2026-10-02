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鄭麗文澄清「不要幫竹北站台」爭議 邱臣遠、徐欣瑩陣營也發聲了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席鄭麗文今否認曾下令禁止藍委替民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，也駁斥藍委徐巧芯所稱「徐欣瑩同意、只有鄭麗文反對」說法。對此，徐欣瑩陣營表示，感謝各方友軍協助，目前選情趨於穩定，尊重各方意見；邱臣遠陣營則稱，國民黨內部事務不予評論。

2026九合一選舉

國民黨本周二舉行立法實務研討會，鄭麗文被披露在內部會議提及「不要幫邱臣遠站台」。鄭麗文今天接受「歷史哥」專訪時表示，相關說法是斷章取義，當時只是討論選舉可能遇到的狀況，並以邱臣遠一事為例。她也否認徐巧芯所稱「徐欣瑩同意，只有鄭麗文反對」，呼籲黨內人士不要代替參選人發言，以免與事實產生落差。

徐巧芯今天則表示，她只是將自己所知道的事實向外界說明，藍白合作過程中很多人都在努力，國民黨團結、藍白合作不分裂，是原則與方向。她也強調，自己從未向外透露黨團內部發言，若媒體報導內容有誤，實際上竹北可以開放站台，也需要黨中央明確指示，避免立委受邀時「不小心踩雷」

對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今回應，感謝各方友軍的協助，目前選情趨於穩定，「我們尊重各方的意見」。

邱臣遠競選團隊發言人黃心愉則表示，國民黨內部的會議過程與各方意見，均屬其政黨內部事務，邱臣遠團隊不予評論。這段時間有許多跨黨派好友及前輩私下溫暖打氣，「大家的情義我們都點滴在心」，但邱臣遠參選竹北市長，始終把全副心力放在基層走訪與政策擘畫。

黃心愉表示，近期日本大分縣日出町長安部徹也更專程率團訪台會晤邱臣遠，雙方針對高科技產業鏈結、地方創生及教育文化深入交流。安部町長跨海力挺並高度肯定邱臣遠兼具執行力與國際視野。

邱臣遠也強調，竹北具備高科技與年輕朝氣的城市特質，未來將積極借鏡國際經驗、引進全球資源，為竹北打造具國際水準的宜居環境，邱臣遠競選團隊會秉持「說到做到、信守承諾」的原則，一步一腳印，用專業的治理經驗與具體的市政願景，爭取竹北市民跨越黨派的最大認同。

國民黨主席鄭麗文今否認曾下令禁止藍委替民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，也駁斥藍委徐巧芯所稱「徐欣瑩同意、只有鄭麗文反對」說法。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文今否認曾下令禁止藍委替民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，也駁斥藍委徐巧芯所稱「徐欣瑩同意、只有鄭麗文反對」說法。聯合報系資料照

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭麗文 徐欣瑩 邱臣遠 竹北 徐巧芯 國民黨

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