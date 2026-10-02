從至善莊園打到神去村 徐欣瑩陣營猛攻鄭朝方：3大問題說清楚

新竹縣竹東鎮「神去村」土地爭議成攻防，美麗島電子報董事長吳子嘉指民進黨參選人鄭朝方家族疑涉土地變更；鄭營駁斥並喊告。徐欣瑩競辦發言人徐維遠晚間再提3點質疑並批鄭朝方閃躲爭議，並對比徐推竹東升格，反問「到底誰關心竹東人的發展及未來，一目了然」。

徐維遠指出，當徐欣瑩為竹東鎮提出願景，主張竹東鎮升格為市，以及允諾加速推動竹科三期以及二重交流道等重大建設，鄭朝方卻被外界質疑企圖將竹東遊憩用地變更為殯葬用地及土資場。到底誰關心竹東人的發展及未來，一目瞭然。

徐維遠表示，鄭朝方及其家族是否與財團合作開發土地、是否企圖將「神去村」土地變更為殯葬用地、本人及家族是否曾向縣府關切上述土地變更的3個核心問題，很遺憾鄭朝方始終已讀亂回、避重就輕、閃躲避答，甚至對外界指控鄭家動用黑道施壓吹哨者一事無動於衷。

相關報導指稱，鄭朝方父親鄭永金以及其家族成員涉及竹東五指山「神去村」18萬坪土地變更為殯葬用地及營建土資場，鄭朝方本人也出席相關餐敘，開發利益甚至高達250億等。稍早徐欣瑩陣營已表示，面對涉及重大公共利益及家族土地利益的爭議，鄭朝方身為未來可能主導土地審查及變更的縣長候選人，應該把事情說清楚、講明白。

徐維遠強調，從早先外界質疑鄭朝方競選金流模糊不清、鄭朝方家族竹東的農舍違建、「至善莊園」一地兩賣、高價出售農牧用地，到此次針對「神去村」企圖變更為殯葬用地等等，種種質疑都牽涉鄭家的重大土地開發利益。

徐維遠表示，新竹縣民眾已經有所擔憂，鄭朝方家族牽涉外人難以窺探的土地利益糾葛，若鄭朝方當選新竹縣長，是否會為家族利益大開方便之門？「這不是來自競爭對手的提問，而是全體新竹縣民都想知道的真相」，縣民也會開始思考：這樣迴避外界檢驗、遇事閃躲推諉的竹北經驗，真的可以全縣實現？