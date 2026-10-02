輝達曾考慮落腳基隆？童子瑋上節目曝：因缺捷運被淘汰

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今上周玉蔻節目「新聞放鞭炮」透露，過去曾有中間人接洽，希望協助評估輝達進駐基隆的可能性。童子瑋說，最後因缺捷運被淘汰，未來他將朝「台鐵、捷運兩軌共存、優勢互補」努力。

童子瑋說，過去輝達評估設點時，曾有中間人找上他，希望由擔任基隆市議長的他協助提供可能地點，他也曾投入時間往返溝通，希望替基隆爭取這個機會。最後沒有成功爭取到進駐，就反映了基隆與台北之間的交通銜接、整體可達性，仍然不足以形成對大型企業具有決定性吸引力的條件。

童子瑋表示，問題的關鍵其實就在交通，因為企業評估設點，不會只看土地與成本，也會看人才移動、交通可達性，以及和台北都會區之間的運輸效率。

童子瑋說，這也是他一直強調基隆必須有捷運、而且要儘早實質推進的原因。他先前已公開提出基隆捷運第二階段「雙主線」構想，除沿台鐵路廊進入市區外，也同步規劃安樂區路線，希望捷運不只是單一通勤工具，而是和都市發展、產業布局一起思考。

童子瑋也批評，目前基隆市政府在捷運推動上長期以新北市的工程節奏為主，導致基隆自身的城市需求沒有被充分服務。童子瑋表示，他主張未來基隆市政府必須更主動提出自己的路網與城市需求，而不是只被動配合其他縣市。

童子瑋認為，未來基隆軌道政策不應陷入「台鐵或捷運二選一」，而是要以市民最大交通效益為前提，重新檢視路廊、班次、轉乘與都市發展，朝「台鐵、捷運兩軌共存、優勢互補」努力。他認為，台鐵具有既有路網與區域運輸優勢，捷運則能強化都會區內部串連與沿線開發，兩者整合就真正放大基隆的交通價值。

童子瑋表示，只有同時善用台鐵與捷運，再搭配國道客運、公車路網改革與產業土地盤整，基隆才有更好的條件爭取企業進駐，也才有機會讓更多年輕人不用每天離開基隆工作。