黃國昌挺陳玉珍選縣長 藍白合力拚金門、財劃法成共同戰績

民眾黨主席黃國昌今日下午拜會國民黨金門縣長參選人陳玉珍，雙方就金門地方發展、中央與地方合作等議題交換意見。黃國昌肯定陳玉珍長期在立法院為金門爭取權益，更直言她參選金門縣長「當之無愧」，若順利當選，相信能為金門鄉親帶來更好的福祉。

陳玉珍則以「大學同屆同學、偶像」形容黃國昌，強調兩人在立法院並肩作戰，過去國民黨與民眾黨合作推動《財政收支劃分法》修法，對金門財政與未來發展具有關鍵意義，也感謝黃國昌及民眾黨立院團隊的支持。

陳玉珍表示，《財政收支劃分法》修法通過後，金門每年可望增加約50億元財源，縣府未來將有更多資源投入地方建設、交通及各項發展。她強調，不論黨派，只要是為金門做事，她都願意支持，也希望持續學習黃國昌在立法院問政、推動法案的經驗。

黃國昌則回憶，過去與陳玉珍在立法院共同推動《吹哨者保護法》、《財政收支劃分法》等法案，對她的印象不只是「衝勁十足、文武雙全」，更有溫暖的一面。

他提到，民眾黨立委麥玉珍過去推動《新住民基本法》時，陳玉珍曾站在第一線聲援、協助捍衛新住民權益，讓他看到陳玉珍除了敢衝、敢為地方發聲，也有媒體鏡頭較少呈現的溫柔與溫暖。

黃國昌進一步指出，陳玉珍長期把金門鄉親放在心上，在立法院不論質詢或提出法案，都持續替金門爭取權益。由於金門僅有一席立法委員，更需要有人在中央為地方發聲，讓離島需求不被其他議題淹沒。

對於陳玉珍投入縣長選舉，黃國昌表示，自己認為她參選「當之無愧」，未來若能順利當選，相信能為金門帶來更好的福祉。陳玉珍則表示，國民黨與民眾黨雖各有立場，但在地方發展上仍有許多可以合作的空間，未來也願意持續跨黨合作，為金門爭取更多資源。

民眾黨主席黃國昌（右四）今日拜訪國民黨金門縣長參選人陳玉珍（右三），雙方就金門地方發展等議題交換意見，並與黨務人員合影。記者蔡家蓁/攝影

民眾黨主席黃國昌（左一）今日拜訪國民黨金門縣長參選人陳玉珍（左二），雙方就金門地方發展等議題交換意見。記者蔡家蓁/攝影