沈伯洋稱沒阻擋營養午餐專法？蔣萬安競辦轟：洗記憶洗到自己忘記

台北市長蔣萬安今批評民進黨台北市長參選人沈伯洋在立法院沒有支持營養午餐專法，甚至阻擋財財劃法修法，沈伯洋則反駁沒有阻擋營養午餐專法，評論應根據事實。對此，蔣萬安競辦反嗆，如果沈委員洗大家記憶洗到自己忘記，願意幫他複習。

競辦發言人楊沛緰指出，事實是，沈伯洋的競選總幹事吳思瑤、競選團隊政策召集人陳培瑜就是阻擋營養午餐專法主力戰將；吳思瑤、陳培瑜7月陪同沈委員赴美拚選舉，杯葛者不在，也才讓法案終於送出委員會完成初審；沈伯洋空口說要立法、民進黨的行為卻在反專法，「神也是你、鬼也是你」。

楊沛緰表示，這三大事實也不禁讓外界質疑，難道之前的卡關是為了「留作沈委員競選政見」所以不希望修法提前成功？

楊沛緰說，沈伯洋委員教育政策發布會的說法，全面打臉昨日的自己。2014年，沈伯洋曾撰文倡議「把毒品和藥品劃上等號」，同一年當新北市研議在學生健檢時篩檢毒品，沈伯洋卻大聲反對批評是「噁爛的事」。

她說，2021年，沈伯洋更曾是「吸食大麻行為除罪化之研究」的指導老師；如今髮夾彎提出校園「反毒四招」，是要痛改前非、選前急著塑造反毒、尊師人設？如果真心反毒，請先為自己以往的錯誤倡議向社會道歉。

楊沛緰指出，去年包含教師節放假的整體修法表決，沈委員投下反對票是不爭的事實；今天沈委員空口大談支持教師，難道覺得老師們都不記得、都好欺騙？

楊沛緰說，沈委員不該低估台北市民的智慧，虛構新人設、洗市民記憶不會成功；昨天說一套、今天換一套，輕易把誠信踩在自己腳下的政治人物，不會獲得市民的認同。