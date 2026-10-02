快訊

鍋子驚見殘肢…香港女模碎屍案 狠心前丈夫、公公為掩屍味「湯裡加蘿蔔」

台灣消費力太狂！買爆好市多這分店稱冠全球 皮克敏課金占全球逾半

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋稱沒阻擋營養午餐專法？蔣萬安競辦轟：洗記憶洗到自己忘記

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安今批評民進黨台北市長參選人沈伯洋在立法院沒有支持營養午餐專法，甚至阻擋財財劃法修法，沈伯洋則反駁沒有阻擋營養午餐專法，評論應根據事實。對此，蔣萬安競辦反嗆，如果沈委員洗大家記憶洗到自己忘記，願意幫他複習。

2026九合一選舉

競辦發言人楊沛緰指出，事實是，沈伯洋的競選總幹事吳思瑤、競選團隊政策召集人陳培瑜就是阻擋營養午餐專法主力戰將；吳思瑤、陳培瑜7月陪同沈委員赴美拚選舉，杯葛者不在，也才讓法案終於送出委員會完成初審；沈伯洋空口說要立法、民進黨的行為卻在反專法，「神也是你、鬼也是你」。

楊沛緰表示，這三大事實也不禁讓外界質疑，難道之前的卡關是為了「留作沈委員競選政見」所以不希望修法提前成功？

楊沛緰說，沈伯洋委員教育政策發布會的說法，全面打臉昨日的自己。2014年，沈伯洋曾撰文倡議「把毒品和藥品劃上等號」，同一年當新北市研議在學生健檢時篩檢毒品，沈伯洋卻大聲反對批評是「噁爛的事」。

她說，2021年，沈伯洋更曾是「吸食大麻行為除罪化之研究」的指導老師；如今髮夾彎提出校園「反毒四招」，是要痛改前非、選前急著塑造反毒、尊師人設？如果真心反毒，請先為自己以往的錯誤倡議向社會道歉。

楊沛緰指出，去年包含教師節放假的整體修法表決，沈委員投下反對票是不爭的事實；今天沈委員空口大談支持教師，難道覺得老師們都不記得、都好欺騙？

楊沛緰說，沈委員不該低估台北市民的智慧，虛構新人設、洗市民記憶不會成功；昨天說一套、今天換一套，輕易把誠信踩在自己腳下的政治人物，不會獲得市民的認同。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 營養午餐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋提營養午餐專法？蔣萬安諷：見識到認知作戰專家套路的能力

蔣萬安批沒支持營養午餐專法 沈伯洋反駁：能不能根據事實評論？

沈伯洋拋教育政策 國民黨團批空泛：擋營養午餐專法、無視師資荒

白營點名：營養午餐專法 綠先擋後騙票

相關新聞

鄭麗文澄清「不要幫竹北站台」爭議 邱臣遠、徐欣瑩陣營也發聲了

國民黨主席鄭麗文今否認曾下令禁止藍委替民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，也駁斥藍委徐巧芯所稱「徐欣瑩同意、只有鄭麗文反對」說法。對此，徐欣瑩陣營表示，感謝各方友軍協助，目前選情趨於穩定，尊重各方意見；邱臣遠陣營則稱，國民黨內部事務不予評論。

沈伯洋稱沒阻擋營養午餐專法？蔣萬安競辦轟：洗記憶洗到自己忘記

台北市長蔣萬安今批評民進黨台北市長參選人沈伯洋在立法院沒有支持營養午餐專法，甚至阻擋財財劃法修法，沈伯洋則反駁沒有阻擋營養午餐專法，評論應根據事實。對此，蔣萬安競辦反嗆，如果沈委員洗大家記憶洗到自己忘記，願意幫他複習。

卓榮泰立院備詢秀沈伯洋文宣 王鴻薇控違法：將具名檢舉

行政院長卓榮泰今赴立法院進行備詢，卻在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，引發爭議。國民黨立委王鴻薇表示，卓榮泰身為公務員之首，竟在議場公開展示特定候選人文宣圖樣，民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委...

嘉縣議員交棒兒子參選遭排擠 姜梅紅挨批「背骨」委屈喊話：我不接受

嘉義縣資深議員姜梅紅當選6屆，今年75歲，交棒兒子姜鈞翔參選，因未延續民進黨身分，且出席無黨籍朴子市長參選人黃嫈珺競選總部成立大會，引起地方討論。議員姜梅紅今天在議會澄清自己並非背骨，現在黨部不給舞台發揮，總是要想辦法找出路...

用抖音哏跳「閃身步」…蘇巧慧拍片挨轟速下架 李四川：民進黨不雙標就好

中國大陸「閃身步」近期爆紅，許多網友爭相模仿，民進黨議員日前邀請市長參選人蘇巧慧挑戰閃身步，遭網友批評為抖音哏後影片急速下架。

輝達曾考慮落腳基隆？童子瑋上節目曝：因缺捷運被淘汰

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今上周玉蔻節目「新聞放鞭炮」透露，過去曾有中間人接洽，希望協助評估輝達進駐基隆的可能性。童子瑋說，最後因缺捷運被淘汰，未來他將朝「台鐵、捷運兩軌共存、優勢互補」努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。