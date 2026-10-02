嘉縣議員交棒兒子參選遭排擠 姜梅紅挨批「背骨」委屈喊話：我不接受

嘉義縣資深議員姜梅紅當選6屆，今年75歲，交棒兒子姜鈞翔參選，因未延續民進黨身分，且出席無黨籍朴子市長參選人黃嫈珺競選總部成立大會，引起地方討論。議員姜梅紅今天在議會澄清自己並非背骨，現在黨部不給舞台發揮，總是要想辦法找出路。

姜梅紅說，她準備卸任，交棒給兒子姜鈞翔參選，但近期民進黨部相關活動，都沒有邀請她們參加，讓她們失去參與機會，且黨部不曾派人到服務處協調，對外卻稱登門拜訪兩次遭拒，並說她眷戀權勢地位，這個說法與事實不符，她不認同、不接受。

姜梅紅也說，黨部不要她沒關係，但她總要想辦法找出路，為自己找舞台，議會同事、議員黃嫈珺競選總部成立，她受邀參加，隔天卻被謠傳背骨，稱她「靠向黃文峯、靠向國民黨」，現在民進黨不給舞台發揮，只能以無黨參選，希望不要到處抹黑，把話講得很難聽。

姜梅紅強調，她現在都還在為民進黨工作，不接受「背骨」這個說法，而且有些人在背骨後，害別人被抓去關，自己再去吃香喝辣，她沒有這種情形，必須要特別澄清；另外，還有人在網路稱兒子姜鈞翔原本姓陳，現在改名姓姜，父不詳，希望大家不要製造謠言。