快訊

日本麥當勞突停售10款漢堡！網傳台人曾吃「月見系列漢堡」猝逝 家屬求追查

科技業護身符庫存剩1個月！乖乖工會無限期罷工 要求董事長出面

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋拋教育政策 國民黨團批空泛：擋營養午餐專法、無視師資荒

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團下午舉行「揭開沈伯洋教育政策 四大皆空--『法案空轉、師資空缺、反毒空話、募款鑽空子?!』」記者會，書記長許宇甄（中）、立委羅廷瑋（右二）、羅智強（左二）、徐巧芯（左一）、葉元之（右一）出席。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團下午舉行「揭開沈伯洋教育政策 四大皆空--『法案空轉、師資空缺、反毒空話、募款鑽空子?!』」記者會，書記長許宇甄（中）、立委羅廷瑋（右二）、羅智強（左二）、徐巧芯（左一）、葉元之（右一）出席。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提出學生營養午餐、教師減壓等教育政見。國民黨立院黨團下午舉行記者會，批沈伯洋政策內容空泛，揭露民進黨與沈伯洋在教育政策上的「四大假面具」，包括阻擋營養午餐專法、無視教師荒、「毒藥同源」偏差觀念，以及面對違法募款爭議時秒速切割，缺乏政治擔當。

2026九合一選舉

國民黨團書記長許宇甄表示，沈伯洋過去教育法案零提案，選舉到了才來蹭聲量。沈批評台北市免費學餐並主張自費，然而營養午餐專法延宕多年，上會期正是民進黨惡意杯葛，該案能送出委員會，是綠委陪沈赴美拚選舉才得以過關。沈投票反對教師節放假、曾指導大麻除罪化論文並稱「毒藥同源」，如今高談尊師與反毒，根本難以讓家長放心。

國民黨立委羅廷瑋表示，民進黨過去為立院多數卻消極推動營養午餐專法，上會期更杯葛排審，甚至抹黑自費赴日考察的藍白立委為薪水小偷。專法最終能出委員會，全因沈伯洋帶走綠委吳思瑤、陳培瑜赴美看球。呼籲沈伯洋若真關心學童，就轉告黨籍立委支持專法二、三讀順利通過。

國民黨立委羅智強向沈伯洋提出「三問」，於審查營養午餐專法和「校事會議辦法」期間，為何帶吳思瑤、陳培瑜等教文立委赴美看球跑選舉？藍委自費赴日考察遭綠營抹黑為薪水小偷，沈是否說句公道話？若依吳思瑤、陳培瑜的標準，會期帶綠委赴美看球賽、拚選舉，3人是否為乘10萬倍的薪水小偷？

針對師資困境，國民黨立委葉元之認為，沈伯洋提出的「雙導師制度」與增加家庭教育無法解決核心問題。當前教師荒的病根在於2019年實施「校事會議」，推動外部機制進行調查，導致濫訴，迫使教師採取「防禦式教學」，沈伯洋身邊圍繞著積極推動的人本基金會友好人士，自然提不出切合第一線教師需求的解方。

國民黨立委徐巧芯強調，赴日考察後了解到日本廚工與學生比例達1比80至100，台灣卻普遍僅1比250。此外，國民黨推動財劃法修法，讓台北市有經費用在營養午餐免費政策，每餐提高至87到92元，造福18萬學生。沈伯洋過去強烈反對修法財劃法，就是在反對孩子營養午餐吃得更好。國民黨團將在新會期力推營養午餐專法二、三讀，籲台北市民共同檢驗沈伯洋的真實作為。

2026九合一選舉 新北市選舉 沈伯洋 營養午餐 國民黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋政見列營養午餐專法 羅智強：若真心支持請不要再杯葛法案

沈伯洋提營養午餐專法？蔣萬安諷：見識到認知作戰專家套路的能力

白營點名：營養午餐專法 綠先擋後騙票

白指延宕營養午餐專法 綠：藍白惡修財劃法造成

相關新聞

卓榮泰立院備詢秀沈伯洋文宣 王鴻薇控違法：將具名檢舉

行政院長卓榮泰今赴立法院進行備詢，卻在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，引發爭議。國民黨立委王鴻薇表示，卓榮泰身為公務員之首，竟在議場公開展示特定候選人文宣圖樣，民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委...

嘉縣議員交棒兒子參選遭排擠 姜梅紅挨批「背骨」委屈喊話：我不接受

嘉義縣資深議員姜梅紅當選6屆，今年75歲，交棒兒子姜鈞翔參選，因未延續民進黨身分，且出席無黨籍朴子市長參選人黃嫈珺競選總部成立大會，引起地方討論。議員姜梅紅今天在議會澄清自己並非背骨，現在黨部不給舞台發揮，總是要想辦法找出路...

用抖音哏跳「閃身步」…蘇巧慧拍片挨轟速下架 李四川：民進黨不雙標就好

中國大陸「閃身步」近期爆紅，許多網友爭相模仿，民進黨議員日前邀請市長參選人蘇巧慧挑戰閃身步，遭網友批評為抖音哏後影片急速下架。

管中閔、張淑娟點名蘇巧慧成幫凶 李四川：為政治批評無辜的人不可取

前中國小姐張淑娟痛訴遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年「媒體幫凶」。台大前校長管中閔今也指「蘇巧慧不是第一次當幫凶」，蘇也就是當年汙衊他論文抄襲的幫凶之一...

沈伯洋拋教育政策 國民黨團批空泛：擋營養午餐專法、無視師資荒

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提出學生營養午餐、教師減壓等教育政見。國民黨立院黨團下午舉行記者會，批沈伯洋政策內容空泛，揭露民進黨與沈伯洋在教育政策上的「四大假面具」，包括阻擋營養午餐專法、無視教師荒、「毒藥同源」偏差觀念，以及面對違法募款爭議時秒速切割，缺乏政治擔當。

土地爭議再交鋒 鄭朝方陣營嗆徐欣瑩「別把抹黑當政績」

土地爭議成新竹縣長攻防焦點，國民黨徐欣瑩陣營今批民進黨鄭朝方「已讀亂回」，鄭朝方競辦隨即反擊，指徐營對不符合自己劇本的事實視而不見才是真正「已讀亂回」，並點名前縣長邱鏡淳、現任縣長楊文科，強調「神去村」相關事件與鄭朝方毫不相干。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。