沈伯洋拋教育政策 國民黨團批空泛：擋營養午餐專法、無視師資荒

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提出學生營養午餐、教師減壓等教育政見。國民黨立院黨團下午舉行記者會，批沈伯洋政策內容空泛，揭露民進黨與沈伯洋在教育政策上的「四大假面具」，包括阻擋營養午餐專法、無視教師荒、「毒藥同源」偏差觀念，以及面對違法募款爭議時秒速切割，缺乏政治擔當。

國民黨團書記長許宇甄表示，沈伯洋過去教育法案零提案，選舉到了才來蹭聲量。沈批評台北市免費學餐並主張自費，然而營養午餐專法延宕多年，上會期正是民進黨惡意杯葛，該案能送出委員會，是綠委陪沈赴美拚選舉才得以過關。沈投票反對教師節放假、曾指導大麻除罪化論文並稱「毒藥同源」，如今高談尊師與反毒，根本難以讓家長放心。

國民黨立委羅廷瑋表示，民進黨過去為立院多數卻消極推動營養午餐專法，上會期更杯葛排審，甚至抹黑自費赴日考察的藍白立委為薪水小偷。專法最終能出委員會，全因沈伯洋帶走綠委吳思瑤、陳培瑜赴美看球。呼籲沈伯洋若真關心學童，就轉告黨籍立委支持專法二、三讀順利通過。

國民黨立委羅智強向沈伯洋提出「三問」，於審查營養午餐專法和「校事會議辦法」期間，為何帶吳思瑤、陳培瑜等教文立委赴美看球跑選舉？藍委自費赴日考察遭綠營抹黑為薪水小偷，沈是否說句公道話？若依吳思瑤、陳培瑜的標準，會期帶綠委赴美看球賽、拚選舉，3人是否為乘10萬倍的薪水小偷？

針對師資困境，國民黨立委葉元之認為，沈伯洋提出的「雙導師制度」與增加家庭教育無法解決核心問題。當前教師荒的病根在於2019年實施「校事會議」，推動外部機制進行調查，導致濫訴，迫使教師採取「防禦式教學」，沈伯洋身邊圍繞著積極推動的人本基金會友好人士，自然提不出切合第一線教師需求的解方。

國民黨立委徐巧芯強調，赴日考察後了解到日本廚工與學生比例達1比80至100，台灣卻普遍僅1比250。此外，國民黨推動財劃法修法，讓台北市有經費用在營養午餐免費政策，每餐提高至87到92元，造福18萬學生。沈伯洋過去強烈反對修法財劃法，就是在反對孩子營養午餐吃得更好。國民黨團將在新會期力推營養午餐專法二、三讀，籲台北市民共同檢驗沈伯洋的真實作為。