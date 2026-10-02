快訊

日本麥當勞突停售10款漢堡！網傳台人曾吃「月見系列漢堡」猝逝 家屬求追查

科技業護身符庫存剩1個月！乖乖工會無限期罷工 要求董事長出面

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰立院備詢秀沈伯洋文宣 王鴻薇控違法：將具名檢舉

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰今赴立法院進行備詢，卻在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，引發爭議。國民黨立委王鴻薇表示，卓榮泰身為公務員之首，竟在議場公開展示特定候選人文宣圖樣，民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委，將其發布在公開場合作為宣傳，已涉嫌違反公職人員選罷法等法規，她會向相關單位具名檢舉。

2026九合一選舉

王鴻薇表示，最近檢調選舉辦案，風聲鶴唳，許多政治人物都不敢辦活動，就怕被進行相關政治操作。但就在剛剛，卓榮泰身為行政院長，公務員之首，竟然公然在議場執行報告、備詢的公務期間，且利用議場的場地，公開展示特定候選人文宣圖樣。民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委，將其發布在公開場合作為宣傳。

王鴻薇指出，根據「公職人員選舉罷免法」第50條，中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動；「公務員服務法」第20條，公務員非因職務之需要，不得動用行政資源。

王鴻薇說，另根據「公職人員選舉罷免法」第104-1條，中央及地方政府各級機關首長或其代理人、受其指示之人違反第五十條規定者，處三年以下有期徒刑；犯前項之罪，經判刑確定者，其所屬機關得就所支之費用，予以追償；二人以上共同犯前項之罪者，應連帶負責。

王鴻薇表示，卓榮泰已經涉嫌違法，感謝吳思瑤提供證據，她會向相關單位具名檢舉，請相關單位確實查辦，杜絕選舉歪風。

民進黨立委吳思瑤今在臉書發文貼出，行政院長卓榮泰與民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣品合照，國民黨立委王鴻薇對此表示，已嫌違法行為。圖／取自王鴻薇臉書
民進黨立委吳思瑤今在臉書發文貼出，行政院長卓榮泰與民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣品合照，國民黨立委王鴻薇對此表示，已嫌違法行為。圖／取自王鴻薇臉書

2026九合一選舉 台北市選舉 卓榮泰 王鴻薇 沈伯洋 吳思瑤 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹市藍營控莊競程辦火舞疑變相賄選 莊競程辦公室：打壓

遭立院凍結薪水 卓榮泰：於法無據、此例絕不可開

涉現金賄選 花蓮梁姓鄉代參選人和吳姓樁腳收押禁見

卓榮泰8度不副署照入立院 趙少康轟藍委、韓國瑜唾面自乾

相關新聞

卓榮泰立院備詢秀沈伯洋文宣 王鴻薇控違法：將具名檢舉

行政院長卓榮泰今赴立法院進行備詢，卻在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，引發爭議。國民黨立委王鴻薇表示，卓榮泰身為公務員之首，竟在議場公開展示特定候選人文宣圖樣，民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委...

嘉縣議員交棒兒子參選遭排擠 姜梅紅挨批「背骨」委屈喊話：我不接受

嘉義縣資深議員姜梅紅當選6屆，今年75歲，交棒兒子姜鈞翔參選，因未延續民進黨身分，且出席無黨籍朴子市長參選人黃嫈珺競選總部成立大會，引起地方討論。議員姜梅紅今天在議會澄清自己並非背骨，現在黨部不給舞台發揮，總是要想辦法找出路...

用抖音哏跳「閃身步」…蘇巧慧拍片挨轟速下架 李四川：民進黨不雙標就好

中國大陸「閃身步」近期爆紅，許多網友爭相模仿，民進黨議員日前邀請市長參選人蘇巧慧挑戰閃身步，遭網友批評為抖音哏後影片急速下架。

管中閔、張淑娟點名蘇巧慧成幫凶 李四川：為政治批評無辜的人不可取

前中國小姐張淑娟痛訴遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年「媒體幫凶」。台大前校長管中閔今也指「蘇巧慧不是第一次當幫凶」，蘇也就是當年汙衊他論文抄襲的幫凶之一...

沈伯洋拋教育政策 國民黨團批空泛：擋營養午餐專法、無視師資荒

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提出學生營養午餐、教師減壓等教育政見。國民黨立院黨團下午舉行記者會，批沈伯洋政策內容空泛，揭露民進黨與沈伯洋在教育政策上的「四大假面具」，包括阻擋營養午餐專法、無視教師荒、「毒藥同源」偏差觀念，以及面對違法募款爭議時秒速切割，缺乏政治擔當。

土地爭議再交鋒 鄭朝方陣營嗆徐欣瑩「別把抹黑當政績」

土地爭議成新竹縣長攻防焦點，國民黨徐欣瑩陣營今批民進黨鄭朝方「已讀亂回」，鄭朝方競辦隨即反擊，指徐營對不符合自己劇本的事實視而不見才是真正「已讀亂回」，並點名前縣長邱鏡淳、現任縣長楊文科，強調「神去村」相關事件與鄭朝方毫不相干。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。