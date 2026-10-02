卓榮泰立院備詢秀沈伯洋文宣 王鴻薇控違法：將具名檢舉

行政院長卓榮泰今赴立法院進行備詢，卻在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，引發爭議。國民黨立委王鴻薇表示，卓榮泰身為公務員之首，竟在議場公開展示特定候選人文宣圖樣，民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委，將其發布在公開場合作為宣傳，已涉嫌違反公職人員選罷法等法規，她會向相關單位具名檢舉。

王鴻薇表示，最近檢調選舉辦案，風聲鶴唳，許多政治人物都不敢辦活動，就怕被進行相關政治操作。但就在剛剛，卓榮泰身為行政院長，公務員之首，竟然公然在議場執行報告、備詢的公務期間，且利用議場的場地，公開展示特定候選人文宣圖樣。民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委，將其發布在公開場合作為宣傳。

王鴻薇指出，根據「公職人員選舉罷免法」第50條，中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動；「公務員服務法」第20條，公務員非因職務之需要，不得動用行政資源。

王鴻薇說，另根據「公職人員選舉罷免法」第104-1條，中央及地方政府各級機關首長或其代理人、受其指示之人違反第五十條規定者，處三年以下有期徒刑；犯前項之罪，經判刑確定者，其所屬機關得就所支之費用，予以追償；二人以上共同犯前項之罪者，應連帶負責。

王鴻薇表示，卓榮泰已經涉嫌違法，感謝吳思瑤提供證據，她會向相關單位具名檢舉，請相關單位確實查辦，杜絕選舉歪風。