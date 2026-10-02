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土地爭議再交鋒 鄭朝方陣營嗆徐欣瑩「別把抹黑當政績」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭朝方競辦反擊，指徐欣瑩陣營對不符合自己劇本的事實視而不見才是真正「已讀亂回」。聯合報系資料照
鄭朝方競辦反擊，指徐欣瑩陣營對不符合自己劇本的事實視而不見才是真正「已讀亂回」。聯合報系資料照

土地爭議成新竹縣長攻防焦點，國民黨徐欣瑩陣營今批民進黨鄭朝方「已讀亂回」，鄭朝方競辦隨即反擊，指徐營對不符合自己劇本的事實視而不見才是真正「已讀亂回」，並點名前縣長邱鏡淳、現任縣長楊文科，強調「神去村」相關事件與鄭朝方毫不相干。

2026九合一選舉

鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮表示，「神去村」原始觀光度假村開發，當年公開支持、出席簽約的是縣長邱鏡淳，縣府官網至今仍有紀錄；到了報導所指的2023年，掌握縣府行政權、被詢問土地變更意見的縣長則是楊文科。

羅子淮表示，前述兩件事都與鄭朝方毫不相干，徐欣瑩陣營卻毫無證據直接抹黑，將不知名爆料者的帳算到鄭朝方頭上。

羅子淮並反問，徐欣瑩既然如此關心殯葬開發與公共利益，是否也願意清楚說明自己與妙天相關事業的關係，以及對關西靈骨塔事業後續發展的立場？

羅子淮表示，公共利益不能只在攻擊對手時才拿出來，輪到自己就「已讀不回」。縣民要看的是證據、政績與政策，不是每天胡亂加碼抹黑，「拿不出實績，就別把抹黑當政績；想談公共利益，就拿同一把尺來檢驗自己。」

羅子淮最後強調，鄭朝方自參選以來一直堅持乾淨選舉、市政第一的初心，將持續把精力放在市政，對於毫無事實根據的抹黑，將採取必要的法律行動。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 徐欣瑩 土地

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