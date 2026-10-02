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開箱親子友善空間 李四川祭育兒政見：新北育嬰留停「100%全薪」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今在競選總部開箱親子友善空間暨發表三大性別平權政見。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今在競選總部開箱親子友善空間暨發表三大性別平權政見。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今在競選總部開箱親子友善空間暨發表三大性別平權政見，包括育嬰留停薪資補足100%、打造性別友善運動環境及成立「府級性別平等辦公室」，讓市民不分性別、年齡，都能有更安全、更便利、更有尊嚴的生活環境。

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李四川在發表性別平權政見前，先在競選總部設立的旋轉木馬設施與小朋友共同體驗，他還替小朋友扣好並檢查安全帶，許多小朋友笑著對他喊「川伯伯好」，李四川面對孩童問候笑得十分開心，隨後在親子空間玩積木時，還不斷聽到他對著孩童說「你好厲害悠、好厲害悠」難得顯現他輕鬆休閒的時刻。

李四川在發表性別平權政策表示，許多家庭常陷入「陪伴成長」與「維持家計」兩難，目前中央政府提供8成的育嬰留停津貼與補助，未來新北市府將補足剩餘的2成差額，讓育嬰留停薪資達到「100%全薪」，讓爸媽安心申請留停、共同分擔育兒責任，不因收入短缺而缺席孩子最珍貴的成長時光，真正讓育兒成為家庭共同的幸福，而非單方承受的負擔。

另許多家長也常帶孩子到戶外運動，但高溫酷熱、夜間照明不足或治安死角，常成民眾運動的隱形阻礙，李四川承諾，將積極打造性別友善的公共運動空間，全面檢視球場、公園及河濱運動區，增設遮蔭降溫設施，並強化夜間照明、監視設備與安全動線設計，不論男女老幼能在安全無虞的環境中自由享受健康運動。

此外，李四川表示，未來他將延續市府政策，並成立「府級性別平等辦公室」，針對交通路網規劃、公園綠地設計、運動場館擘劃、公共廁所乃至育兒公托設施，都會全面導入性別友善標準與視角，確保各族群、性別及年齡層的市民，都能在新北享有安全、便利且充滿尊嚴的生活環境。

為讓家長與孩子擁有更多親子友善環境，李四川特別在競選總部設置了微型親子館、旋轉木馬等遊憩設施，提供民眾免費使用及拍照打卡，未來也將進一步規劃各類運動課程，開放市民報名參加。今日活動，議員洪佳君、劉美芳、林國春、國民黨議員候選人鄧凱勛、民眾黨議員候選人陳語倢、陳怡君、吳亞倫均到場共襄盛舉。

國民黨新北市長參選人李四川今在競選總部開箱親子友善空間暨發表三大性別平權政見。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今在競選總部開箱親子友善空間暨發表三大性別平權政見。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今在競選總部開箱親子友善空間暨發表三大性別平權政見。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今在競選總部開箱親子友善空間暨發表三大性別平權政見。記者林媛玲／攝影

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