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宜蘭媽祖盛會 藍綠縣長參選人祈福各發2萬份壓轎金

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）參與遶境祈福活動，與支持者合影。圖／吳宗憲競選團隊提供
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）參與遶境祈福活動，與支持者合影。圖／吳宗憲競選團隊提供

蘭陽媽祖文化節今天盛大展開，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳現身參與遶境祈福活動，並分別準備2萬份壓轎金發送給信眾，祝福大家平安健康。

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吳宗憲準備2萬份與南方澳進安宮珊瑚媽祖聯名的壓轎金，於遶境沿途發放，他表示，凌晨4時30分便起床隨香參與遶境，希望延續去年的熱情，陪伴媽祖與鄉親走訪蘭陽各地，沿途看見民眾雙手合十、虔誠祈福，讓他深受感動。

吳宗憲指出，跟隨媽祖腳步走在熟悉的土地上，最大的心願就是祈求宜蘭平安、鄉親健康，外出工作打拚的人都能平安返家；若未來有機會擔任縣長，將持續推動並擴大舉辦蘭陽媽祖文化節，結合地方文化與創意元素，讓更多人認識宜蘭深厚的人文底蘊。

林國漳則於清晨6時到南方澳進安宮參與起駕儀式，並全程投入祈福行程，競選團隊準備2萬份印有「進安宮開基老媽祖」及其Q版人物圖樣的壓轎金，沿途分送給信眾。

對於未來活動發展方向，林國漳表示，政府資源有限，民間力量與創意無窮，尤其年輕世代在社群經營及活動企劃上往往更具活力，因此媽祖文化節不宜完全由政府主導，而應由民間扮演主要推手，縣府則提供必要協助與支持。

林國漳認為，透過由下而上的參與模式，才能重建地方活力並形成長久發展動能，未來若宮廟在籌辦活動時面臨經費或行政困難，縣府可結合地方創生政策提供專案補助與行政協助，協助宗教文化活動持續發展，帶動地方經濟與觀光效益。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳競選團隊準備2萬份「進安宮開基老媽祖」及其Q版人物圖樣的壓轎金，分送給信眾。圖／林國漳競選團隊提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳競選團隊準備2萬份「進安宮開基老媽祖」及其Q版人物圖樣的壓轎金，分送給信眾。圖／林國漳競選團隊提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲 林國漳 媽祖

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