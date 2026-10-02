家族土地爭議延燒 徐欣瑩陣營批鄭朝方已讀亂回「有無施壓吹哨者？」

新竹縣長選情激烈，民進黨鄭朝方陣營今駁斥土地相關指控並喊告，國民黨徐欣瑩競辦下午再反擊，批鄭仍「已讀亂回」、未正面回答土地爭議，更針對外界爆料追問，鄭朝方家族是否曾動用黑道勢力施壓吹哨者？

針對「神去村」爭議，徐欣瑩競辦發言人徐維遠指出，鄭朝方持續「已讀亂回」、閃躲問題，並反問「鄭朝方要不要先回去問問兄長，有沒有動用黑道勢力施壓吹哨者？」

提到鄭朝方發言人表示還在蒐證。徐維遠反問：「沒有蒐證完成，為何急著漂白？」其實不必那麼麻煩蒐證，只要鄭家父子願意說實話，不要繼續欺瞞縣民，真相自然大白。

徐維遠表示，民進黨鄭朝方持續「已讀亂回」、閃躲問題，明明外界質疑的是鄭朝方及其父親鄭永金家族成員，是否涉及竹東「神去村」遊憩用地變更為殯葬用地及土資場的相關規畫與來龍去脈，鄭朝方卻拿竹北殯葬園區來回應，再度避重就輕、含糊以對，這不是典型的「已讀亂回」，什麼才是？

徐維遠表示，鄭朝方作為現任竹北市長、民進黨新竹縣長參選人，其父親鄭永金也曾擔任兩屆新竹縣長，如今兩人及家族被外界質疑涉及竹東土地變更及開發議題，攸關土地利用與公共利益，新竹縣民當然有完整的知情權。

徐維遠強調，既然鄭朝方認為外界質疑並非事實，就應該直接回答問題、把事情說清楚，而不是避開竹東議題，轉拿竹北殯葬園區來回應，兩者根本不是同一件事。