快訊

師生戀？網瘋傳男偶像交往未成年少女 深夜私約親密照曝光

亞運拳擊／前兩回合平手、決勝回合惜敗 陳念琴銀牌作收仍創個人最佳

亞運拳擊／吳詩儀場邊應援坦言手癢 古林睿煬也來為陳念琴打氣

聽新聞
0:00 / 0:00

歡樂出擊！ 竹市議長許修睿政見「同窗會」首站柴橋里登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
出身南區、爭取市議員連任的新竹市議會議長許修睿發揮創意，今以「同窗會」的形式在南區各里舉辦政見說明會。圖／許修睿提供
出身南區、爭取市議員連任的新竹市議會議長許修睿發揮創意，今以「同窗會」的形式在南區各里舉辦政見說明會。圖／許修睿提供

年底市議員選戰進入倒數57天，各參選人卯足全力，透過站路口、跑行程、經營社群與發布影片等方式爭取選民支持。出身南區、爭取市議員連任的新竹市議會議長許修睿特別發揮創意，今以「同窗會」的形式在南區各里舉辦政見說明會，細數多年來與鄉親共同為地方爭取的各項建設，邀請南區里民繼續「同步前行」。

2026九合一選舉

許修睿表示，此次選舉主打「歡樂與正面」的選戰氛圍。求學階段往往是多數人最快樂的回憶，而「當我們同在一起」更是大家共同的青春記憶。他擔任議員長達四屆、17個年頭，與南區里長、里民共同為地方發展奮鬥，彼此間的情感就像老同學般堅固，因此特別將此次政見說明會定調為「阿修同窗會」。

「阿修同窗會」首場活動在柴橋里溫馨登場。許修睿今在會中向鄉親報告十幾年來為南區爭取的重大建設，包含青草湖的環境改善，並要求市府注入文藝活動。如今，青草湖已蛻變為南區的觀光新亮點，近期舉辦的「光湖市集」、「秋焰祭」等活動更是熱鬧非凡，廣受市民好評。

在文教建設方面，許修睿說，他積極為新竹市政府與清華大學牽線，成功促成在南大校區設立「新竹市立圖書館南清大分館」，攜手將清大南大校區周邊打造成為南區專屬的藝文園區。此外，針對民眾最關心的日常基礎建設，如路面柏油鋪設、監視器增設與汰換，以及巷道拓寬工程等，更是他任內持續推動、不曾間斷的扎根工作。

在地人士說，首場「阿修同窗會」透過溫馨的互動，成功拉近與里民的距離，現場氣氛熱絡、廣獲好評。許修睿指出，未來還將陸續舉辦十多場同窗會，把握選前最後衝刺時間，當面向鄉親懇託、說明政見，以最誠懇的態度爭取選民的認同與支持。

出身南區、爭取市議員連任的新竹市議會議長許修睿發揮創意，今以「同窗會」的形式在南區各里舉辦政見說明會。圖／許修睿提供
出身南區、爭取市議員連任的新竹市議會議長許修睿發揮創意，今以「同窗會」的形式在南區各里舉辦政見說明會。圖／許修睿提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

發現金、看電影、送禮盒 新北檢起訴1現任里長、2里長參選人

影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

竹北選戰拚生活政見 曾聖凱提三大行動

藍白團結 力挺李四川 4日板橋大造勢

相關新聞

禁站台邱臣遠？鄭麗文否認籲「勿代發言」 徐巧芯：陳述事實、避免踩雷

國民黨主席鄭麗文被披露內部會議發言，禁止為竹北市長參選人邱臣遠站台，鄭今受訪否認藍委徐巧芯所稱「竹縣長參選人徐欣瑩同意，僅鄭反對」的說法，呼籲勿代參選人發言。徐回應，僅陳述所知事實，自己從未外洩會議內容，若鄭麗文對竹北站台有新見解，立委都會尊重辦理以避免踩雷。

管中閔、張淑娟點名蘇巧慧成幫凶 李四川：為政治批評無辜的人不可取

前中國小姐張淑娟痛訴遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年「媒體幫凶」。台大前校長管中閔今也指「蘇巧慧不是第一次當幫凶」，蘇也就是當年汙衊他論文抄襲的幫凶之一...

同場不同框！蔣萬安、沈伯洋、蘇巧慧赴興德宮餐會 廟方這次藍綠不得罪

年底選戰倒數57天，雙北市長參選人勤跑地方宮廟拜票。台北市長蔣萬安、民進黨雙北市長參選人沈伯洋與蘇巧慧今中午都到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，但藍綠同場不同框，較勁意味濃。雙方上台向在場攤商們致意時，廟方均獻上凍蒜祝福，兩邊不得罪。

沈伯洋拋教育政策 國民黨團批空泛：擋營養午餐專法、無視師資荒

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提出學生營養午餐、教師減壓等教育政見。國民黨立院黨團下午舉行記者會，批沈伯洋政策內容空泛，揭露民進黨與沈伯洋在教育政策上的「四大假面具」，包括阻擋營養午餐專法、無視教師荒、「毒藥同源」偏差觀念，以及面對違法募款爭議時秒速切割，缺乏政治擔當。

卓揆立院違法秀沈伯洋文宣 王鴻薇：將具名檢舉

行政院長卓榮泰今赴立法院進行備詢，卻在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，引發爭議。國民黨立委王鴻薇表示，卓榮泰身為公務員之首，竟在議場公開展示特定候選人文宣圖樣，民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委，將其發布在公開場合作為宣傳，已涉嫌違反公職人員選罷法等法規，她會向相關單位具名檢舉。

土地爭議再交鋒 鄭朝方陣營嗆徐欣瑩「別把抹黑當政績」

土地爭議成新竹縣長攻防焦點，國民黨徐欣瑩陣營今批民進黨鄭朝方「已讀亂回」，鄭朝方競辦隨即反擊，指徐營對不符合自己劇本的事實視而不見才是真正「已讀亂回」，並點名前縣長邱鏡淳、現任縣長楊文科，強調「神去村」相關事件與鄭朝方毫不相干。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。