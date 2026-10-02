歡樂出擊！ 竹市議長許修睿政見「同窗會」首站柴橋里登場

年底市議員選戰進入倒數57天，各參選人卯足全力，透過站路口、跑行程、經營社群與發布影片等方式爭取選民支持。出身南區、爭取市議員連任的新竹市議會議長許修睿特別發揮創意，今以「同窗會」的形式在南區各里舉辦政見說明會，細數多年來與鄉親共同為地方爭取的各項建設，邀請南區里民繼續「同步前行」。

許修睿表示，此次選舉主打「歡樂與正面」的選戰氛圍。求學階段往往是多數人最快樂的回憶，而「當我們同在一起」更是大家共同的青春記憶。他擔任議員長達四屆、17個年頭，與南區里長、里民共同為地方發展奮鬥，彼此間的情感就像老同學般堅固，因此特別將此次政見說明會定調為「阿修同窗會」。

「阿修同窗會」首場活動在柴橋里溫馨登場。許修睿今在會中向鄉親報告十幾年來為南區爭取的重大建設，包含青草湖的環境改善，並要求市府注入文藝活動。如今，青草湖已蛻變為南區的觀光新亮點，近期舉辦的「光湖市集」、「秋焰祭」等活動更是熱鬧非凡，廣受市民好評。

在文教建設方面，許修睿說，他積極為新竹市政府與清華大學牽線，成功促成在南大校區設立「新竹市立圖書館南清大分館」，攜手將清大南大校區周邊打造成為南區專屬的藝文園區。此外，針對民眾最關心的日常基礎建設，如路面柏油鋪設、監視器增設與汰換，以及巷道拓寬工程等，更是他任內持續推動、不曾間斷的扎根工作。

在地人士說，首場「阿修同窗會」透過溫馨的互動，成功拉近與里民的距離，現場氣氛熱絡、廣獲好評。許修睿指出，未來還將陸續舉辦十多場同窗會，把握選前最後衝刺時間，當面向鄉親懇託、說明政見，以最誠懇的態度爭取選民的認同與支持。