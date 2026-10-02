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管中閔、張淑娟點名蘇巧慧成幫凶 李四川：為政治批評無辜的人不可取

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
針對張淑娟及管中閔陸續批評蘇巧慧一事，國民黨新北市長參選人李四川表示，政治人物為了政治去批評無辜的人，他覺得不可取。記者潘俊宏／攝影
針對張淑娟及管中閔陸續批評蘇巧慧一事，國民黨新北市長參選人李四川表示，政治人物為了政治去批評無辜的人，他覺得不可取。記者潘俊宏／攝影

前中國小姐張淑娟痛訴遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年「媒體幫凶」。台大前校長管中閔今也指「蘇巧慧不是第一次當幫凶」，蘇也就是當年汙衊他論文抄襲的幫凶之一。國民黨新北市長參選人李四川表示，政治人物為了政治去批評無辜的人，他覺得不可取。

2026九合一選舉

李四川今午在競總親子友善空間開箱暨性別政策發布活動，媒體詢問李四川，針對張淑娟被抹黑事件，當年蘇巧慧在節目上面說應要直球對決，跟社會說明清楚，但蘇神隱兩天今又說不評論個人的隱私。對此，李四川表示，針對張淑娟這一件事，他想問一問蘇巧慧委員「同意周玉蔻這樣的做法嗎？」。

另前台大校長管中閔也在臉書上發文說，蘇巧慧不是第一次當幫凶，因為當年蘇巧慧也是汙衊他論文抄襲的幫凶之一，李四川說，管中閔校長是一位國內外知名的教授，受到外界的尊敬，但政治人物為了政治去批評無辜的人，他都認為很不可取。

針對張淑娟及管中閔陸續批評蘇巧慧一事，國民黨新北市長參選人李四川表示，政治人物為了政治去批評無辜的人，他覺得不可取。記者潘俊宏／攝影
針對張淑娟及管中閔陸續批評蘇巧慧一事，國民黨新北市長參選人李四川表示，政治人物為了政治去批評無辜的人，他覺得不可取。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 張淑娟 管中閔 周玉蔻

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