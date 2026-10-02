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蘇巧慧遭張淑娟點名幫凶 李四川盼民進黨不要雙標、抹黑

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨台北市長參選人李四川（中）今天發表性平政見與開箱競總親子友善空間，希望打造友善親子環境。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市長參選人李四川（中）今天發表性平政見與開箱競總親子友善空間，希望打造友善親子環境。記者潘俊宏／攝影

針對「晶華緋聞案」女主角官司案，原先一審宣判1年6個月，但29日卻改判資深媒體人周玉蔻9個月、蔡玉珍6個月且得易科罰金，張淑娟日前舉行記者會，聲淚俱下一度激動下跪哭求還公道，並控民進黨新北市長參選人蘇巧慧是幫凶。國民黨新北市長參選人李四川今天表示，希望民進黨不要雙標與抹黑，尤其是對無辜的市民。

2026九合一選舉

李四川對於張淑娟舉行記者會一事表示，當時看了那個場景相當不捨，張淑娟只求司法還其清白，相對於民進黨當時同聲一氣與周玉蔻、蔡玉珍對張淑娟與總統府前秘書長蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角的言論，如今小市民只求司法還其公道，不要讓無辜市民被壞了名節，所以蘇巧慧對外講「沒評論私事」的說法，是一種雙標的說法，那她對加害者周玉蔻的看法為何呢？尤其現在選舉，可以競爭但是不要雙標與抹黑，要回歸市政的政見發表。

國民黨台北市長參選人李四川今天發表性平政見與開箱競總親子友善空間，希望民進黨在選舉不要雙標與抹黑。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市長參選人李四川今天發表性平政見與開箱競總親子友善空間，希望民進黨在選舉不要雙標與抹黑。記者潘俊宏／攝影

國民黨台北市長參選人李四川今天發表性平政見與開箱競總親子友善空間，希望打造友善親子環境。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市長參選人李四川今天發表性平政見與開箱競總親子友善空間，希望打造友善親子環境。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 張淑娟 周玉蔻 蔣孝嚴

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