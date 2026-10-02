蘇巧慧遭張淑娟點名幫凶 李四川盼民進黨不要雙標、抹黑

行政院長卓榮泰今赴立法院進行備詢，卻在議場拿手機展示民進黨台北市長參選人沈伯洋的文宣，引發爭議。國民黨立委王鴻薇表示，卓榮泰身為公務員之首，竟在議場公開展示特定候選人文宣圖樣，民進黨立委吳思瑤身為該候選人競選主委，將其發布在公開場合作為宣傳，已涉嫌違反公職人員選罷法等法規，她會向相關單位具名檢舉。

2026-10-02 17:43