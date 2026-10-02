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蘇巧慧遭張淑娟點名幫凶 李四川盼民進黨不要雙標、抹黑
針對「晶華緋聞案」女主角官司案，原先一審宣判1年6個月，但29日卻改判資深媒體人周玉蔻9個月、蔡玉珍6個月且得易科罰金，張淑娟日前舉行記者會，聲淚俱下一度激動下跪哭求還公道，並控民進黨新北市長參選人蘇巧慧是幫凶。國民黨新北市長參選人李四川今天表示，希望民進黨不要雙標與抹黑，尤其是對無辜的市民。
李四川對於張淑娟舉行記者會一事表示，當時看了那個場景相當不捨，張淑娟只求司法還其清白，相對於民進黨當時同聲一氣與周玉蔻、蔡玉珍對張淑娟與總統府前秘書長蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角的言論，如今小市民只求司法還其公道，不要讓無辜市民被壞了名節，所以蘇巧慧對外講「沒評論私事」的說法，是一種雙標的說法，那她對加害者周玉蔻的看法為何呢？尤其現在選舉，可以競爭但是不要雙標與抹黑，要回歸市政的政見發表。
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