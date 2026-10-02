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影／遭批不支持營養午餐專法? 沈伯洋籲蔣萬安根據事實評論

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右四）中午出席興德宮土地公生日餐會，在支持者歡呼中一同高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（右四）中午出席興德宮土地公生日餐會，在支持者歡呼中一同高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天指民進黨台北市長參選人沈伯洋在立法院沒有支持營養午餐專法，甚至阻擋財政收支劃分法的修法，對此沈伯洋中午出席活動時回應，「我們沒有在阻擋營養午餐專法」，一直處於溝通的過程，並說自己開過好多次公聽會跟座談會，要蔣萬安「能不能根據事實評論?」，這樣子的政治攻擊，不是台北市民期待的。

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沈伯洋指出，營養午餐專法的重點在於一部專法要每一個縣市都用，必須要跟每一個地方政府溝通，才可以一個標準下去，一直處於溝通的過程中。

沈伯洋中午與新北市長參選人蘇巧慧中午再度一同出席興德宮土地公生日餐會，兩人率先一同到場爭取民眾支持，蔣萬安則在兩人離開後到場，並逐桌舉杯致意。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）與新北市長參選人蘇巧慧（左三）中午一同出席興德宮土地公生日餐會，支持者搶著與他們合影。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）與新北市長參選人蘇巧慧（左三）中午一同出席興德宮土地公生日餐會，支持者搶著與他們合影。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（中）中午出席興德宮土地公生日餐會，逐桌舉杯致意，爭取民眾支持。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（中）中午出席興德宮土地公生日餐會，逐桌舉杯致意，爭取民眾支持。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）與新北市長參選人蘇巧慧（右）中午一同出席興德宮土地公生日餐會，在支持者簇擁下一同高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）與新北市長參選人蘇巧慧（右）中午一同出席興德宮土地公生日餐會，在支持者簇擁下一同高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）中午出席興德宮土地公生日餐會，支持者爭相索取簽名，高人氣讓一旁的學姐新北市長參選人蘇巧慧（右）也看傻眼。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）中午出席興德宮土地公生日餐會，支持者爭相索取簽名，高人氣讓一旁的學姐新北市長參選人蘇巧慧（右）也看傻眼。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（中）中午出席興德宮土地公生日餐會，逐桌舉杯致意，爭取民眾支持。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（中）中午出席興德宮土地公生日餐會，逐桌舉杯致意，爭取民眾支持。記者余承翰／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 營養午餐

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