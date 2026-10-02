聽新聞
0:00 / 0:00
影／遭批不支持營養午餐專法? 沈伯洋籲蔣萬安根據事實評論
台北市長蔣萬安今天指民進黨台北市長參選人沈伯洋在立法院沒有支持營養午餐專法，甚至阻擋財政收支劃分法的修法，對此沈伯洋中午出席活動時回應，「我們沒有在阻擋營養午餐專法」，一直處於溝通的過程，並說自己開過好多次公聽會跟座談會，要蔣萬安「能不能根據事實評論?」，這樣子的政治攻擊，不是台北市民期待的。
沈伯洋指出，營養午餐專法的重點在於一部專法要每一個縣市都用，必須要跟每一個地方政府溝通，才可以一個標準下去，一直處於溝通的過程中。
沈伯洋中午與新北市長參選人蘇巧慧中午再度一同出席興德宮土地公生日餐會，兩人率先一同到場爭取民眾支持，蔣萬安則在兩人離開後到場，並逐桌舉杯致意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。