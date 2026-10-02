禁站台邱臣遠？鄭麗文否認籲「勿代發言」 徐巧芯：陳述事實、避免踩雷

國民黨主席鄭麗文被披露內部會議發言，禁止為竹北市長參選人邱臣遠站台，鄭今受訪否認藍委徐巧芯所稱「竹縣長參選人徐欣瑩同意，僅鄭反對」的說法，呼籲勿代參選人發言。徐回應，僅陳述所知事實，自己從未外洩會議內容，若鄭麗文對竹北站台有新見解，立委都會尊重辦理以避免踩雷。

國民黨本周二舉行立法實務研討會，鄭麗文被指在內部會議表示「不要幫邱臣遠站台」。鄭今上午接受「歷史哥」專訪，表示被斷章取義，指徐巧芯稱「徐欣瑩同意，只有鄭麗文反對」非事實，籲「大家盡量不要幫別人發言，尤其是參選人」。

徐巧芯表示，最近很多人擔心藍白合，包含媒體朋友也會問，她是盡她所知道的事實來跟大家報告，藍白合的過程當中很多人都在努力，也持續努力，國民黨要團結、藍白合作不分裂，就是原則跟方向。

徐巧芯指出，立法院今年有這麼多的兄弟姐妹，正在參與縣市長的選舉，能不能夠得到更多的支持，在這點上她會繼續努力。至於在黨團內部的發言，她也從未向外透露。媒體寫的內容是怎麼樣，可能還是要去問當事人，如果新聞寫的是錯誤的，是可以幫竹北開放站台的情況，也需要黨中央明確給予指示。

徐巧芯說，感謝黨中央可以把竹北站台與否的事情講清楚，一旦講清楚，就知道竹北是例外的選區，也會避免立委被邀請時，不小心踩雷。如果鄭麗文在這方面有新的見解或看法，隨時說，一定都會尊重黨主席的指示辦理。