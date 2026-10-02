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迎戰「大罷免2.0」！蔣萬安競辦添火力 北市5立委加入發言團隊
國民黨台北市5位立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆今加入競辦發言陣容。蔣萬安競辦表示，近期台北市長選戰謠言、抹黑及政治攻防不斷，「大罷免2.0」的出征政治氛圍儼然再現，5立委將發揮「1＋1大於2」的團隊戰力。
蔣萬安競辦表示，5立委將各自在國會監督、地方服務累積的經驗及民意基礎帶進競選團隊，與競辦分進合擊、並肩作戰。
蔣競選表示，過去大罷免的領銜人曹興誠更公開號召罷團力挺沈伯洋，「大罷免2.0」的出征政治氛圍儼然再現。面對熟悉的政治操作，曾經共同戰勝大惡罷的5位台北市國民黨立委集結，將一年前戰勝仇恨動員、拒絕撕裂社會的經驗，轉化為選戰力量。
競辦指出，5位立委長期深耕地方、直接面對選區民意，也在立法院第一線監督中央政策；競辦團隊則掌握每日選情、政治攻防及即時議題。未來將依不同議題及專業分工，讓國會監督、地方民意與競選團隊彼此串聯，發揮「1＋1大於2」的團隊戰力。
競辦強調，面對選戰攻防，團隊將正面回應各項議題，除了持續向市民介紹市政成果、台北願景，最重要的是不讓謠言與對立再次撕裂台灣社會。
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