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同場不同框！蔣萬安、沈伯洋、蘇巧慧赴興德宮餐會 廟方這次藍綠不得罪

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，逐桌敬酒，凍蒜聲不絕於耳。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，逐桌敬酒，凍蒜聲不絕於耳。記者楊正海／攝影

年底選戰倒數57天，雙北市長參選人勤跑地方宮廟拜票。台北市長蔣萬安、民進黨雙北市長參選人沈伯洋蘇巧慧今中午都到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，但藍綠同場不同框，較勁意味濃。雙方上台向在場攤商們致意時，廟方均獻上凍蒜祝福，兩邊不得罪。

2026九合一選舉

興德宮位在台北市第一果菜批發市場，今天是土地公生日餐會，席開90幾桌，座上賓為雙北地區的公有市場攤商。不只蔣萬安、沈伯洋，蘇巧慧也跨區來拜票，不少藍綠議員參選人都跟在「母雞」身旁增加曝光度；雙方下車後，均穿越半個市場到興德宮參拜。

沈伯洋與蘇巧慧12時許先抵達，現場氣氛熱絡，有人拿帽子給沈簽名、也有人搶著和蘇合照。

沈伯洋上台致詞，他參選時，第一個來的市場就是這裡，當時也是蘇巧慧陪著他，今天又回到這邊，蘇也來陪，意義重大；果菜市場養著不只台北，包含新北，雙北的胃都來自於這裡。

蘇巧慧則說，5月19日沈伯洋第一次掃市場，就說「雙北聯動、雙北一起好」，總幹事帶他們拜得真歡喜。所有廟方帶他們拜完，台北就順起來，沈伯洋一路衝上來，新北也跟著一起會贏。

兩人帶領台北隊、新北隊一同高喊「洋流慧聚、雙北雙贏」，興德宮主委李東聰也祝福沈伯洋、蘇巧慧「凍蒜」。不過，兩人後續因有行程安排，並未留在現場逐桌敬酒。

蔣萬安約下午1時到場，向興德宮土地公參拜後，上台向現場大家致意。他說，果菜市場是全台最大的蔬果供應市場，謝謝攤商每天凌晨付出，自己參拜時也祈求福德正神繼續保佑大哥、大姐，生意興隆、大賺錢、大發財。

蔣細數地方政績，第一果菜批發市場改建，年底前會讓大家搬進新市場，他也指示北農積極解決新市場的通風問題，至於冷鏈拍面系統已全面解決。明年萬大線第一期就會完工通車，對艋舺地區發展非常有幫助；艋舺公園改造，10月17日正式開幕。蔣拜託大家給他機會，繼續為大家服務、打拚。

現場群眾高喊「蔣萬安 凍蒜」，李東聰也以主人家身分，邀大家給蔣萬安喊個口號，他高喊「蔣萬安」，群眾回應「凍蒜」。接著，蔣萬安到台下逐桌敬酒，凍蒜聲不絕於耳，氣氛相當熱絡。

台北市長蔣萬安今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，先到興德宮參拜。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，先到興德宮參拜。記者楊正海／攝影

民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧今天中午率雙北隊到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會。記者余承翰／攝影
民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧今天中午率雙北隊到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，現場有人拿帽子給沈簽名。記者楊正海／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，現場有人拿帽子給沈簽名。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，也向攤商握手致意。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，也向攤商握手致意。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，逐桌敬酒，凍蒜聲不絕於耳。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，逐桌敬酒，凍蒜聲不絕於耳。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，先到興德宮參拜。記者楊正海／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，先到興德宮參拜。記者楊正海／攝影

民進黨雙北市長參選人沈伯洋與蘇巧慧今中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會。記者楊正海／攝影
民進黨雙北市長參選人沈伯洋與蘇巧慧今中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，台上高喊凍蒜。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天中午到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，台上高喊凍蒜。記者余承翰／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 蘇巧慧

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