快訊

九州博弈宣判！百億總裁陳政谷、最美女董座徐培菁 各判11年8月、7年

亞運電競／協會比賽還沒結束就「恭喜中華隊銀牌」 網轟：連賽制都不知道

聽新聞
0:00 / 0:00

接住更生少年！「人生一翻賞」特展華山登場 沈伯洋：政府責任第一

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
立法委員沈伯洋親自出席指出，這場展覽讓社會更認識少年，也提醒政府必須持續完善預防與復歸制度。圖／更生少年關懷協會提供
立法委員沈伯洋親自出席指出，這場展覽讓社會更認識少年，也提醒政府必須持續完善預防與復歸制度。圖／更生少年關懷協會提供

更生少年關懷協會今天在華山1914文化創意產業園區舉辦「人生一翻賞」2026年度特展開幕記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋特別出席致詞，稱自己曾在犯罪學研究所教書，深刻感受「接住更生少年」的重要，大讚更生少年關懷協會是一個非常重要的綠洲，隨後強調「政府的責任一定是第一」。

2026九合一選舉

活動現場星光熠熠、跨界力挺，不僅有公益大使夏于喬，磊山保險經紀人股份有限公司董事長李佳蓉，還有多位立委跨界力挺，包括沈伯洋、陳培瑜及林月琴等人。

沈伯洋致詞說，這是場能讓社會更認識少年的策展，少年輔導需要非常完善的流程跟制度，從保護事件階段的協助與安置、觀護所或矯正學校內的課程，到最艱難的重返社會，「前面都已經做完了，但後面一旦出來的時候沒有接住的話，那也沒有用」。

沈伯洋因曾在犯罪學研究所教書，他借用犯罪學的「綠洲」概念，強調更生少年關懷協會是一個非常重要的綠洲，須思考如何鼓勵、增加這樣的綠洲，讓少年出來後能夠真正被接住。

他坦言，過去自己輔導過誠正中學的小孩，必須透過學習塔羅牌等各種方式去讓對方打開心房，「我光是做其中一件事，就覺得非常艱難，更不論後續需要多完善的制度」，隨後強調「政府的責任一定是第一位」。

「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。現場規劃「抽一番賞，集章換獎品」、「少年 ê 江湖黑話」、「充氣不倒翁 × 翻轉標籤」等互動展區，讓大眾透過「公司」、「服務員」、「趴數」等少年用語，認識不同生活圈與司法場域中的文化，並透過親手撕下負面標籤，感受每一個跌倒的生命只要獲得理解，都有重新站起來的勇氣。

記者會更在一場震撼全場的饒舌表演中揭開序幕，Podcast「少年行，不刑」主持人阿富親自登台，將自己曾經迷惘、付出代價的過去化為歌詞，唱出無數逆境少年的心聲與渴望被溫柔以待的心情。

今年再度擔任公益大使的夏于喬，身為人母後對「關係」與「同理」有了更深的感觸，她感性表示，許多人習慣把一個人的個性歸咎於原生家庭，但當看到更生少年時，往往只看見他們做錯的事，卻忽略了他們是在什麼樣的環境中長大，「不是每一個人，都有機會在充滿愛的環境中成長」。

夏于喬希望大家試著走進展場、撕開標籤：「當我們願意傾聽，真正聽完一個人的故事之後，我們看見的，一定會和原本想的不一樣」。

「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影
「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影

更生少年關懷協會今天在華山1914文化創意產業園區舉辦「人生一翻賞」2026年度特展開幕記者會。記者翁至成／攝影
更生少年關懷協會今天在華山1914文化創意產業園區舉辦「人生一翻賞」2026年度特展開幕記者會。記者翁至成／攝影

「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影
「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影

更生少年關懷協會今天在華山1914文化創意產業園區舉辦「人生一翻賞」2026年度特展開幕記者會。記者翁至成／攝影
更生少年關懷協會今天在華山1914文化創意產業園區舉辦「人生一翻賞」2026年度特展開幕記者會。記者翁至成／攝影

「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影
「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影

夏于喬坦言，在現代社會中貼標籤似乎變得很理所當然，但她溫柔呼籲大家試著走進展場、撕開標籤：「當我們願意傾聽，真正聽完一個人的故事之後，我們看見的，一定會和原本想的不一樣」。圖／更生少年關懷協會提供
夏于喬坦言，在現代社會中貼標籤似乎變得很理所當然，但她溫柔呼籲大家試著走進展場、撕開標籤：「當我們願意傾聽，真正聽完一個人的故事之後，我們看見的，一定會和原本想的不一樣」。圖／更生少年關懷協會提供

「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影
「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出席更生少年特展 沈伯洋：政府責任也很重要

【一起來築夢】林毓瑜／陪少年找路——「漂丿少年家」楊皓傑的築夢計畫

「少年綠皮書」收錄劉克襄寫給沈伯洋的信 出版社緊急加印5000本

副總統：政府做後盾 建構具同理心及社會韌性照顧體系

相關新聞

管中閔聲援張淑娟 轟蘇巧慧不是第一次當幫兇：為虎作倀當年迫害我

前中國小姐張淑娟日前不滿「京華滾床案」二審輕判，淚崩下跪，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年的「媒體幫兇」。台大前校長管中閔今天在臉書發文，他感同身受，並指「蘇巧慧不是第一次當幫兇」、「她就是當年迫害我的幫兇之一」。

禁站台邱臣遠？鄭麗文否認籲「勿代發言」 徐巧芯：陳述事實、避免踩雷

國民黨主席鄭麗文被披露內部會議發言，禁止為竹北市長參選人邱臣遠站台，鄭今受訪否認藍委徐巧芯所稱「竹縣長參選人徐欣瑩同意，僅鄭反對」的說法，呼籲勿代參選人發言。徐回應，僅陳述所知事實，自己從未外洩會議內容，若鄭麗文對竹北站台有新見解，立委都會尊重辦理以避免踩雷。

同場不同框！蔣萬安、沈伯洋、蘇巧慧赴興德宮餐會 廟方這次藍綠不得罪

年底選戰倒數57天，雙北市長參選人勤跑地方宮廟拜票。台北市長蔣萬安、民進黨雙北市長參選人沈伯洋與蘇巧慧今中午都到台北市第一果菜批發市場的興德宮餐會，但藍綠同場不同框，較勁意味濃。雙方上台向在場攤商們致意時，廟方均獻上凍蒜祝福，兩邊不得罪。

影／温世政稱政見被「抄襲模仿」 許淑華：早已實施沒有誰抄誰

副總統蕭美琴近期兩度到南投替民進黨南投縣長參選人温世政站台，温世政稱茶菁、假牙及疱疹疫苗等政見陸續獲縣府跟進，笑稱「大家來抄襲模仿」；縣長許淑華則回應，相關社福政策並非候選人專利，假牙補助更已推動9年，不是跟著選舉政見走。

鄭朝方陣營喊告反擊土地爭議 反問徐欣瑩「百億靈骨塔」還要發展？

新竹縣長選情激烈，美麗島電子報董事長吳子嘉爆民進黨參選人鄭朝方家族疑涉18萬坪土地變更案。鄭朝方陣營今強勢反擊，強調與縣長楊文科立場一致，反對神去村變更為殯葬園區，並承諾若當選縣長，任內不再新設殯葬園區及納骨塔，針對不實報導也將提出刑事告訴。

迎戰「大罷免2.0」！蔣萬安競辦添火力 北市5立委加入發言團隊

國民黨台北市5位立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆今加入競辦發言陣容。蔣萬安競辦表示，近期台北市長選戰謠言、抹黑及政治攻防不斷，「大罷免2.0」的出征政治氛圍儼然再現，5立委將發揮「1＋1大於2」的團隊戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。