接住更生少年！「人生一翻賞」特展華山登場 沈伯洋：政府責任第一

更生少年關懷協會今天在華山1914文化創意產業園區舉辦「人生一翻賞」2026年度特展開幕記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋特別出席致詞，稱自己曾在犯罪學研究所教書，深刻感受「接住更生少年」的重要，大讚更生少年關懷協會是一個非常重要的綠洲，隨後強調「政府的責任一定是第一」。

活動現場星光熠熠、跨界力挺，不僅有公益大使夏于喬，磊山保險經紀人股份有限公司董事長李佳蓉，還有多位立委跨界力挺，包括沈伯洋、陳培瑜及林月琴等人。

沈伯洋致詞說，這是場能讓社會更認識少年的策展，少年輔導需要非常完善的流程跟制度，從保護事件階段的協助與安置、觀護所或矯正學校內的課程，到最艱難的重返社會，「前面都已經做完了，但後面一旦出來的時候沒有接住的話，那也沒有用」。

沈伯洋因曾在犯罪學研究所教書，他借用犯罪學的「綠洲」概念，強調更生少年關懷協會是一個非常重要的綠洲，須思考如何鼓勵、增加這樣的綠洲，讓少年出來後能夠真正被接住。

他坦言，過去自己輔導過誠正中學的小孩，必須透過學習塔羅牌等各種方式去讓對方打開心房，「我光是做其中一件事，就覺得非常艱難，更不論後續需要多完善的制度」，隨後強調「政府的責任一定是第一位」。

「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。現場規劃「抽一番賞，集章換獎品」、「少年 ê 江湖黑話」、「充氣不倒翁 × 翻轉標籤」等互動展區，讓大眾透過「公司」、「服務員」、「趴數」等少年用語，認識不同生活圈與司法場域中的文化，並透過親手撕下負面標籤，感受每一個跌倒的生命只要獲得理解，都有重新站起來的勇氣。

記者會更在一場震撼全場的饒舌表演中揭開序幕，Podcast「少年行，不刑」主持人阿富親自登台，將自己曾經迷惘、付出代價的過去化為歌詞，唱出無數逆境少年的心聲與渴望被溫柔以待的心情。

今年再度擔任公益大使的夏于喬，身為人母後對「關係」與「同理」有了更深的感觸，她感性表示，許多人習慣把一個人的個性歸咎於原生家庭，但當看到更生少年時，往往只看見他們做錯的事，卻忽略了他們是在什麼樣的環境中長大，「不是每一個人，都有機會在充滿愛的環境中成長」。

夏于喬希望大家試著走進展場、撕開標籤：「當我們願意傾聽，真正聽完一個人的故事之後，我們看見的，一定會和原本想的不一樣」。

「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影

更生少年關懷協會今天在華山1914文化創意產業園區舉辦「人生一翻賞」2026年度特展開幕記者會。記者翁至成／攝影

「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影

更生少年關懷協會今天在華山1914文化創意產業園區舉辦「人生一翻賞」2026年度特展開幕記者會。記者翁至成／攝影

「人生一翻賞」特展以「一番賞」為創意概念，帶領觀眾從家庭、學校到社會，層層理解少年行為背後的處境。記者翁至成／攝影

夏于喬坦言，在現代社會中貼標籤似乎變得很理所當然，但她溫柔呼籲大家試著走進展場、撕開標籤：「當我們願意傾聽，真正聽完一個人的故事之後，我們看見的，一定會和原本想的不一樣」。圖／更生少年關懷協會提供