影／温世政稱政見被「抄襲模仿」 許淑華：早已實施沒有誰抄誰

副總統蕭美琴近期兩度到南投替民進黨南投縣長參選人温世政站台，温世政稱茶菁、假牙及疱疹疫苗等政見陸續獲縣府跟進，笑稱「大家來抄襲模仿」；縣長許淑華則回應，相關社福政策並非候選人專利，假牙補助更已推動9年，不是跟著選舉政見走。

温世政表示，感謝蕭美琴一周內兩度到南投，顯示中央高度重視南投選戰。他提出的政策主軸是「顧老人、顧年輕人、顧孩子」，希望針對不同世代提出具體政策。

他指出，名間茶農近期反映茶價低迷，因此主張茶菁收購價提高至每公斤5元；他認為縣府聽到後也認同，準備提高收購價格並回饋農民，顯示自己的政策獲得縣府回應。

温世政也說，自己的「顧老人」政策包括將假牙補助從4萬元提高至8萬元，並放寬補助限制，讓有缺牙需求的民眾獲得協助；目前縣府也正在研議放寬相關補助。此外，他提出帶狀疱疹疫苗補助，縣府也準備提供補助。

温世政表示，從茶菁、假牙到疫苗，「幾乎是我說什麼，他們就跟進什麼」，因此證明政策方向正確。他更笑稱，這些政策都是自己率先提出，之後「大家來抄襲模仿」，但只要最後受益的是南投縣民，他都樂見其成。

許淑華表示，社會福利政策並非哪個縣市或候選人的專利，全台已有不少縣市推動假牙補助，也有地方政府提供疫苗接種，地方依需求推動相似政策很正常。

許淑華指出，南投縣假牙補助已推動9年，目前是因應縣議會需求進行調整，並非因其他候選人提出政見後才跟進；至於帶狀疱疹疫苗，是今年縣府實施65歲長輩健保費免費後，議員建議縣府進一步研議。

至於茶價問題，許淑華表示，名間茶農確實反映茶價偏低，縣府將在下周一邀農業部相關單位，希望中央提出協助方案，也盼擴及其他茶區及農特產品行銷。縣府若有必要，也會籌措經費協助茶農。

許淑華強調，地方推動福利政策仍須考量財政狀況及施政優先順序，不會因選舉就認定「誰抄誰」，重點是政策能否符合地方需求並持續落實。