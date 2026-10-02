蕭副總統南下為温世政站台 期許醫者心照顧南投鄉親

副總統蕭美琴今天南下南投草屯朝陽宮上香，也為民進黨南投縣長參選人温世政站台。蕭副總統說，温世政是牙醫，相信能用醫者心照顧鄉親，用醫生的角度解決南投縣的問題。

蕭副總統上午在温世政、民進黨草屯鎮長參選人張媛婷等人陪同下，前往南投草屯朝陽宮上香，同時為温世政等人站台助選演講。

蕭副總統指出，藉由朝陽宮主委周宥騰介紹，才知道「一府二鹿三艋舺，四北斗」，北斗說的就是現今的草屯北投社區，相信草屯能重建繁榮，為過去的繁榮記憶，未來創造更多發展機會。

副總統說，朝陽宮長期致力地方創生與照顧地方，不僅在南投，包括花蓮遇到困難時，也翻山越嶺帶資源前往關心幫忙，這是台灣人互相珍惜的精神。不分宗教互相尊重、幫忙，不管是地方宮廟還是教會，理念都是慈悲、善良、走正路，在困難中互相扶持、信任的精神，讓台灣擁有更好的力量，這是全世界數一數二的。

蕭副總統說，民進黨推出的温世政曾任牙醫師公會理事長，長期關心民眾健康，未來一定能用這樣的心照顧更多南投鄉親，作為醫生，未來一定也能用醫生角度解決南投縣的問題。

副總統指出，總統賴清德施政重點除了守護國家安全與發展經濟外，還要用經濟成長的成果擴大社會照顧，重中之重就是對孩子的照顧，不僅有0到6歲國家一起養政策，未來還有6到18歲的成長津貼，盼立法院支持，明年就可以辦理。

蕭副總統說，政府也持續擴大辦理長照，結合醫療、地方照顧與社會健康等資源，給大家更全面的照顧，只要中央與地方一起配合，一定能做得更好。

蕭副總統指出，她相信在温世政與張媛婷的相互搭配下，結合年輕人的創新創意，能帶動地方發展機會，也希望未來草屯下一世代能找到適合發展的方向，只要大家團結支持好的人選，讓想打拚的人獲得鄉親支持，讓草屯更好，讓南投更好。

温世政接受媒體聯訪說，他提出的政見縣府都跟著做，總統和副總統南下幫他輔選，增加能見度，讓自己提出的政見有更多人看見。就算是縣府跟著做，受益的也是南投鄉親，促進南投繁榮。