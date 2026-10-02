否認禁站台邱臣遠 鄭麗文駁徐巧芯說法：勿替參選人發言

國民黨本周二舉行立法實務研討會，國民黨主席鄭麗文被披露，在內部會議表示「不要幫竹北市長參選人邱臣遠站台」。鄭麗文今上午接受「歷史哥」專訪，表示此被斷章取義，並指國民黨立委徐巧芯稱「新竹縣長參選人徐欣瑩同意，只有鄭麗文反對」非事實，呼籲「大家盡量不要幫別人發言，尤其是參選人」。

鄭麗文說，周二閉門會議是秘密會議，裡面的談話不可對外轉述，但是「不要幫邱臣遠站台」一事完全是斷章取義。關於竹北，她認為必須回到藍白合的初衷，面對民進黨，藍白如何能夠展現國會強大的力量，且在選舉，尤其是單一候選人的選舉，不要因在野無法團結，讓民進黨坐享漁翁之利。希望竹北、新竹勝選，誰能勝選是基本的考量。

鄭麗文說，關於邱臣遠站台一事，討論不是昨天的事情，有委員提出建議，她沒有預設立場，縣黨部鄭重做了完整評估書面報告，也回覆給委員，當時也有委員跑去跟民眾黨講，民眾黨主席黃國昌也知道了，這也是好幾周前的事了。她跟黃報告過，也讓黃了解國民黨決策，感謝黃的諒解，黃也了解跟尊重。

鄭麗文指出，在周二立法實務研討會裡，大家有些溝通，大家在政治上，都當到立法委員了，也有一定的成熟度。對於這次選舉可能會遇到的狀況，提出來討論，中間有舉到例子，就有談到當時邱臣遠的事情是怎麼處理的。

鄭麗文說，她身為黨主席，首先要考慮的是選民觀感，要符合黨內體制。對於友黨，既然是交朋友，一定是開誠布公，但在過程中，畢竟每個黨、每個選區、每個人都有不一樣的考量，不一定可以做到每個人都滿意，但還是要回到為何要藍白合。

鄭麗文表示，她看了這兩天的新聞，覺得啞然失笑，她覺得有點遺憾，因為被斷章取義後，藍白合在竹北的議題再一次被拿來炒作。她也不知道徐巧芯是否真的有跟媒體這樣講，因為徐跟媒體說「有關於邱臣遠站台的事情，其實徐欣瑩是同意的，只有鄭麗文反對」，這並不是事實。

鄭麗文說，如果徐巧芯有誤會，消息來源有問題，她鄭重澄清，大家盡量不要幫別人發言，尤其是參選人，參選人有其發言體系，不要代表參選人發言，有時候可能跟事實有落差，會讓人家見縫插針，擴大想像，繼續做文章，對大局是沒有幫助的。

鄭麗文強調，她非常珍惜跟黃國昌這段時間的溝通，她認為黃是真的不錯的領導人。事實上黃也非常難為，因為民眾黨真的很艱辛。不要忘記對手是誰。