鄭朝方陣營喊告反擊土地爭議 反問徐欣瑩「百億靈骨塔」還要發展？

新竹縣長選情激烈，美麗島電子報董事長吳子嘉爆民進黨參選人鄭朝方家族疑涉18萬坪土地變更案。鄭朝方陣營今強勢反擊，強調與縣長楊文科立場一致，反對神去村變更為殯葬園區，並承諾若當選縣長，任內不再新設殯葬園區及納骨塔，針對不實報導也將提出刑事告訴。

鄭朝方辦公室發言人羅子淮表示，鄭朝方與楊文科立場一致，嚴厲拒絕神去村變更為殯葬園區，並允諾若當選新竹縣長，任內在新竹縣不會再新設殯葬園區與納骨塔。鄭朝方擔任竹北市長期間，縣政府曾來文，民意代表也多次表達希望在竹北西區興建納骨塔與殯葬園區，但鄭朝方都扛住壓力。

羅子淮反問，曾主責靈骨塔業務的國民黨參選人徐欣瑩，現在關西鎮有百億產值的靈骨塔與妙天事業，是否仍要繼續「鴻圖大展」？他並批評，徐欣瑩因沒有政績，只能抹黑。

羅子淮表示，鄭朝方努力帶來政績、提出政見，讓小小公所完成各項挑戰及不可能的任務，各項建設與文化活動都是眼見為憑；反觀徐欣瑩帶來的只有負面對立，從名嘴造謠、匿名造謠，再到媒體轉述，建構完整的抹黑產業鏈。「誰到處造謠？接續讓媒體轉述？誰從中獲利？大家都一清二楚。」後續將提出刑事告訴，以訟止謗，把證據攤開，並揪出幕後黑手。

針對竹東「神去村」土地擬變更為殯葬用地的相關說法，羅子淮進一步表示，報導所刊載的LINE對話截圖，指向的是業主希望拜訪楊文科，詢問縣府是否有替代方案，以及對土地變更的看法。鄭朝方僅曾在2023年4月17日應楊文科夫婦之邀，出席縣長官邸餐宴，席間從未聽聞與神去村有關事宜，也從未出席報導所稱竹北某飯店的密會，不知道相關人士如何將兩件事連結。

羅子淮指出，新竹縣政府產發處昨日已明確回應，相關局處「無相關案件紀錄、無相關執行事項」，質疑連縣府都查無案件，相關人士究竟憑什麼把鄭朝方拖下水？這究竟是一場政治烏龍，還是有人急著操作抹黑，結果反把楊文科捲入爭議？

羅子淮說，「打著藍旗，卻把火燒回藍營，這種拼湊資訊、牽強連結的選舉操作，難道是想替徐欣瑩挽救崩盤的選情？」針對報導不實之處，目前已蒐集相關事證，研擬向新竹地檢署提出刑事告訴。

羅子淮表示，面對抹黑，鄭朝方無所畏懼，今天更提出「讓城市自由森呼吸」政策，規畫將竹北的城市治理經驗延伸至全縣13鄉鎮市，以都市林、生活綠帶及循環經濟為三大方向，結合環境永續、城市美學與生活品質，建構串聯城鄉的生態綠網，讓環境保護落實於民眾每天走過的街道、使用的公園與生活空間。

「新竹縣需要的是讓城市自在呼吸的建設，也需要讓縣民安心信任的政府。從環境到縣政，都該乾乾淨淨，絕非抹黑髒水」，羅子淮強調，未來鄭朝方將逐步串聯生活綠帶，並將循環經濟納入縣政發展，結合農業、產業與學研資源，推動修枝資材再利用及生物炭技術試驗，落實資源減量、再利用與循環，建立兼顧環境保護及產業創新的發展模式。