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鄭朝方陣營喊告反擊土地爭議 反問徐欣瑩「百億靈骨塔」還要發展？

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方角逐縣長。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方角逐縣長。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長選情激烈，美麗島電子報董事長吳子嘉爆民進黨參選人鄭朝方家族疑涉18萬坪土地變更案。鄭朝方陣營今強勢反擊，強調與縣長楊文科立場一致，反對神去村變更為殯葬園區，並承諾若當選縣長，任內不再新設殯葬園區及納骨塔，針對不實報導也將提出刑事告訴。

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鄭朝方辦公室發言人羅子淮表示，鄭朝方與楊文科立場一致，嚴厲拒絕神去村變更為殯葬園區，並允諾若當選新竹縣長，任內在新竹縣不會再新設殯葬園區與納骨塔。鄭朝方擔任竹北市長期間，縣政府曾來文，民意代表也多次表達希望在竹北西區興建納骨塔與殯葬園區，但鄭朝方都扛住壓力。

羅子淮反問，曾主責靈骨塔業務的國民黨參選人徐欣瑩，現在關西鎮有百億產值的靈骨塔與妙天事業，是否仍要繼續「鴻圖大展」？他並批評，徐欣瑩因沒有政績，只能抹黑。

羅子淮表示，鄭朝方努力帶來政績、提出政見，讓小小公所完成各項挑戰及不可能的任務，各項建設與文化活動都是眼見為憑；反觀徐欣瑩帶來的只有負面對立，從名嘴造謠、匿名造謠，再到媒體轉述，建構完整的抹黑產業鏈。「誰到處造謠？接續讓媒體轉述？誰從中獲利？大家都一清二楚。」後續將提出刑事告訴，以訟止謗，把證據攤開，並揪出幕後黑手。

針對竹東「神去村」土地擬變更為殯葬用地的相關說法，羅子淮進一步表示，報導所刊載的LINE對話截圖，指向的是業主希望拜訪楊文科，詢問縣府是否有替代方案，以及對土地變更的看法。鄭朝方僅曾在2023年4月17日應楊文科夫婦之邀，出席縣長官邸餐宴，席間從未聽聞與神去村有關事宜，也從未出席報導所稱竹北某飯店的密會，不知道相關人士如何將兩件事連結。

羅子淮指出，新竹縣政府產發處昨日已明確回應，相關局處「無相關案件紀錄、無相關執行事項」，質疑連縣府都查無案件，相關人士究竟憑什麼把鄭朝方拖下水？這究竟是一場政治烏龍，還是有人急著操作抹黑，結果反把楊文科捲入爭議？

羅子淮說，「打著藍旗，卻把火燒回藍營，這種拼湊資訊、牽強連結的選舉操作，難道是想替徐欣瑩挽救崩盤的選情？」針對報導不實之處，目前已蒐集相關事證，研擬向新竹地檢署提出刑事告訴。

羅子淮表示，面對抹黑，鄭朝方無所畏懼，今天更提出「讓城市自由森呼吸」政策，規畫將竹北的城市治理經驗延伸至全縣13鄉鎮市，以都市林、生活綠帶及循環經濟為三大方向，結合環境永續、城市美學與生活品質，建構串聯城鄉的生態綠網，讓環境保護落實於民眾每天走過的街道、使用的公園與生活空間。

「新竹縣需要的是讓城市自在呼吸的建設，也需要讓縣民安心信任的政府。從環境到縣政，都該乾乾淨淨，絕非抹黑髒水」，羅子淮強調，未來鄭朝方將逐步串聯生活綠帶，並將循環經濟納入縣政發展，結合農業、產業與學研資源，推動修枝資材再利用及生物炭技術試驗，落實資源減量、再利用與循環，建立兼顧環境保護及產業創新的發展模式。

鄭朝方 靈骨塔 徐欣瑩 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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