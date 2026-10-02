管中閔聲援張淑娟 轟蘇巧慧不是第一次當幫兇：為虎作倀當年迫害我

前中國小姐張淑娟日前不滿「京華滾床案」二審輕判，淚崩下跪，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年的「媒體幫兇」。台大前校長管中閔今天在臉書發文，他感同身受，並指「蘇巧慧不是第一次當幫兇」、「她就是當年迫害我的幫兇之一」。

管中閔表示，看到張淑娟在記者會上崩潰痛哭的畫面，心中萬分難過。有些傢伙不知道名譽對許多人的重要性，覺得可以用汙衊、造謠和誹謗的方式去任意毀損他人的名譽，不僅毫無罪惡感，還沾沾自喜。若不嚴懲這些傢伙（及其幫兇），何以還無辜的受害人一點公道？

「對於張女士所受的傷害，我感同身受。提醒大家，蘇巧慧不是第一次當幫兇」。管中閔表示，2018年蘇巧慧參加張廖萬堅的記者會，「荒謬地汙衊我論文抄襲，她就是當年迫害我的幫兇之一」。張廖萬堅在記者會後被人在PTT舉發他自己的論文大量抄襲後，從此噤不敢言；更荒謬的是，張廖萬堅落選立委後，居然出任教育部次長。

「蘇巧慧對於她為虎作倀的幫兇行為，才需要出面直球對決」。管中閔並對綠營支持者嗆聲，「側翼青鳥不要來我版上戰論文；那是已經過台大和教育部認證過的汙衊」。