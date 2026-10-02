快訊

亞運電競／雖敗猶榮！中華隊0:3不敵韓國隊摘獲《英雄聯盟》銀牌

亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

Nana親自發聲！害羞認愛T.O.P「會好好地交往下去」

聽新聞
0:00 / 0:00

管中閔聲援張淑娟 轟蘇巧慧不是第一次當幫兇：為虎作倀當年迫害我

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台大前校長管中閔。聯合報系資料照
台大前校長管中閔。聯合報系資料照

前中國小姐張淑娟日前不滿「京華滾床案」二審輕判，淚崩下跪，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年的「媒體幫兇」。台大前校長管中閔今天在臉書發文，他感同身受，並指「蘇巧慧不是第一次當幫兇」、「她就是當年迫害我的幫兇之一」。

2026九合一選舉

管中閔表示，看到張淑娟在記者會上崩潰痛哭的畫面，心中萬分難過。有些傢伙不知道名譽對許多人的重要性，覺得可以用汙衊、造謠和誹謗的方式去任意毀損他人的名譽，不僅毫無罪惡感，還沾沾自喜。若不嚴懲這些傢伙（及其幫兇），何以還無辜的受害人一點公道？

「對於張女士所受的傷害，我感同身受。提醒大家，蘇巧慧不是第一次當幫兇」。管中閔表示，2018年蘇巧慧參加張廖萬堅的記者會，「荒謬地汙衊我論文抄襲，她就是當年迫害我的幫兇之一」。張廖萬堅在記者會後被人在PTT舉發他自己的論文大量抄襲後，從此噤不敢言；更荒謬的是，張廖萬堅落選立委後，居然出任教育部次長。

「蘇巧慧對於她為虎作倀的幫兇行為，才需要出面直球對決」。管中閔並對綠營支持者嗆聲，「側翼青鳥不要來我版上戰論文；那是已經過台大和教育部認證過的汙衊」。

2026九合一選舉 新北市選舉 民進黨 蘇巧慧 管中閔 張淑娟 周玉蔻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張淑娟遭毀名節 蘇巧慧幫兇鐵證曝光…李四川競辦：霸凌受害者良心何在？

張淑娟遭誣 蘇巧慧曾喊「直球對決」錄音曝光

遭爆要張淑娟「直球對決」淪媒體幫凶 蘇巧慧澄清是「在講我自己」

張淑娟為「京華滾床案」跪地痛哭…醫不捨怒轟賴清德 沈伯洋也中槍

相關新聞

管中閔聲援張淑娟 轟蘇巧慧不是第一次當幫兇：為虎作倀當年迫害我

前中國小姐張淑娟日前不滿「京華滾床案」二審輕判，淚崩下跪，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年的「媒體幫兇」。台大前校長管中閔今天在臉書發文，他感同身受，並指「蘇巧慧不是第一次當幫兇」、「她就是當年迫害我的幫兇之一」。

否認禁站台邱臣遠 鄭麗文駁徐巧芯說法：勿替參選人發言

國民黨本周二舉行立法實務研討會，國民黨主席鄭麗文被披露，在內部會議表示「不要幫竹北市長參選人邱臣遠站台」。鄭麗文今上午接受「歷史哥」專訪，表示此被斷章取義，並指國民黨立委徐巧芯稱「新竹縣長參選人徐欣瑩同意，只有鄭麗文反對」非事實，呼籲「大家盡量不要幫別人發言，尤其是參選人」。

鄭朝方陣營喊告反擊土地爭議 反問徐欣瑩「百億靈骨塔」還要發展？

新竹縣長選情激烈，美麗島電子報董事長吳子嘉爆民進黨參選人鄭朝方家族疑涉18萬坪土地變更案。鄭朝方陣營今強勢反擊，強調與縣長楊文科立場一致，反對神去村變更為殯葬園區，並承諾若當選縣長，任內不再新設殯葬園區及納骨塔，針對不實報導也將提出刑事告訴。

遭爆要張淑娟「直球對決」淪媒體幫凶 蘇巧慧澄清是「在講我自己」

前中國小姐張淑娟昨淚訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是「媒體幫凶」；風向株式會社總監韋淳祐也揭蘇曾在節目說直球對決。蘇今回應，直球對決是講自己，並強調不談論他人私事是她的原則，過去如此，現在也一樣。

10月18日高虹安成立連任競選總部暨後援會 競選歌曲首曝光

欲連任的新竹市長高虹安將於10月18日舉辦競選總部暨後援會成立大會，高虹安競選總部指出，當日除了藍、白大咖及各政黨立委、市議員、里長力挺站台外，另包括勞工、教師、青年、律師、家長、農業、物業、義警、義消等數十個團體數千人也將到場成立後援會，展現不分政黨、不分色彩全力團結支持高虹安連任的氣勢。

直擊江啟臣本命區...何欣純周日辦造勢 今推「豐原山線333大創新」

民進黨台中市長參選人何欣純今天發布山城政見，提出后豐三大新政、潭雅神三大升級與山城三大進擊等「豐原山線333大創新」，包含交通、產業、都市整合與生活改善。豐原是國民黨台中市長參選人江啟臣的選區，何周日也將在豐原舉辦大型造勢，劍指對手本命區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。