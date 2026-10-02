快訊

亞運電競／雖敗猶榮！中華隊0:3不敵韓國隊摘獲《英雄聯盟》銀牌

亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

Nana親自發聲！害羞認愛T.O.P「會好好地交往下去」

聽新聞
0:00 / 0:00

遭爆要張淑娟「直球對決」淪媒體幫凶 蘇巧慧澄清是「在講我自己」

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天中午出席興德宮土地公生日餐會後受訪。記者楊正海／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天中午出席興德宮土地公生日餐會後受訪。記者楊正海／攝影

前中國小姐張淑娟昨淚訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是「媒體幫凶」；風向株式會社總監韋淳祐也揭蘇曾在節目說直球對決。蘇今回應，直球對決是講自己，並強調不談論他人私事是她的原則，過去如此，現在也一樣。

2026九合一選舉

韋淳祐昨指出，張淑娟之所以至今仍提到蘇巧慧，正是因為當年那場節目，蘇巧慧就在現場說「當事情來的時候，我覺得最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚。」

蘇巧慧今中午到台北參加興德宮土地公生日餐會被問及此事和她先前在節目說要直球對決。蘇回應，大家可以回去看看那個節目錄影，逐字逐句從頭到尾可清楚看到，她從來沒有就任何當事人私事評論，而且她講的是，任何要從事政治的人，在選舉時都一定會面臨檢驗，包括她自己。

蘇表示，像她一樣直球對決是最好的方式，「這完全是在講我自己」。從政以來，「我不談論其他人的私事，這是我的原則，過去如此，現在也一樣」。

張淑娟 蘇巧慧 媒體 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張淑娟遭誣 蘇巧慧曾喊「直球對決」錄音曝光

張淑娟遭毀名節 蘇巧慧幫兇鐵證曝光…李四川競辦：霸凌受害者良心何在？

財產申報再遭點名隱匿 李四川競辦：蘇巧慧隱匿財產近7年

張淑娟為「京華滾床案」跪地痛哭…醫不捨怒轟賴清德 沈伯洋也中槍

相關新聞

管中閔聲援張淑娟 轟蘇巧慧不是第一次當幫兇：為虎作倀當年迫害我

前中國小姐張淑娟日前不滿「京華滾床案」二審輕判，淚崩下跪，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年的「媒體幫兇」。台大前校長管中閔今天在臉書發文，他感同身受，並指「蘇巧慧不是第一次當幫兇」、「她就是當年迫害我的幫兇之一」。

否認禁站台邱臣遠 鄭麗文駁徐巧芯說法：勿替參選人發言

國民黨本周二舉行立法實務研討會，國民黨主席鄭麗文被披露，在內部會議表示「不要幫竹北市長參選人邱臣遠站台」。鄭麗文今上午接受「歷史哥」專訪，表示此被斷章取義，並指國民黨立委徐巧芯稱「新竹縣長參選人徐欣瑩同意，只有鄭麗文反對」非事實，呼籲「大家盡量不要幫別人發言，尤其是參選人」。

鄭朝方陣營喊告反擊土地爭議 反問徐欣瑩「百億靈骨塔」還要發展？

新竹縣長選情激烈，美麗島電子報董事長吳子嘉爆民進黨參選人鄭朝方家族疑涉18萬坪土地變更案。鄭朝方陣營今強勢反擊，強調與縣長楊文科立場一致，反對神去村變更為殯葬園區，並承諾若當選縣長，任內不再新設殯葬園區及納骨塔，針對不實報導也將提出刑事告訴。

遭爆要張淑娟「直球對決」淪媒體幫凶 蘇巧慧澄清是「在講我自己」

前中國小姐張淑娟昨淚訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是「媒體幫凶」；風向株式會社總監韋淳祐也揭蘇曾在節目說直球對決。蘇今回應，直球對決是講自己，並強調不談論他人私事是她的原則，過去如此，現在也一樣。

10月18日高虹安成立連任競選總部暨後援會 競選歌曲首曝光

欲連任的新竹市長高虹安將於10月18日舉辦競選總部暨後援會成立大會，高虹安競選總部指出，當日除了藍、白大咖及各政黨立委、市議員、里長力挺站台外，另包括勞工、教師、青年、律師、家長、農業、物業、義警、義消等數十個團體數千人也將到場成立後援會，展現不分政黨、不分色彩全力團結支持高虹安連任的氣勢。

直擊江啟臣本命區...何欣純周日辦造勢 今推「豐原山線333大創新」

民進黨台中市長參選人何欣純今天發布山城政見，提出后豐三大新政、潭雅神三大升級與山城三大進擊等「豐原山線333大創新」，包含交通、產業、都市整合與生活改善。豐原是國民黨台中市長參選人江啟臣的選區，何周日也將在豐原舉辦大型造勢，劍指對手本命區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。