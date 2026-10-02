遭爆要張淑娟「直球對決」淪媒體幫凶 蘇巧慧澄清是「在講我自己」

前中國小姐張淑娟昨淚訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是「媒體幫凶」；風向株式會社總監韋淳祐也揭蘇曾在節目說直球對決。蘇今回應，直球對決是講自己，並強調不談論他人私事是她的原則，過去如此，現在也一樣。

韋淳祐昨指出，張淑娟之所以至今仍提到蘇巧慧，正是因為當年那場節目，蘇巧慧就在現場說「當事情來的時候，我覺得最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚。」

蘇巧慧今中午到台北參加興德宮土地公生日餐會被問及此事和她先前在節目說要直球對決。蘇回應，大家可以回去看看那個節目錄影，逐字逐句從頭到尾可清楚看到，她從來沒有就任何當事人私事評論，而且她講的是，任何要從事政治的人，在選舉時都一定會面臨檢驗，包括她自己。

蘇表示，像她一樣直球對決是最好的方式，「這完全是在講我自己」。從政以來，「我不談論其他人的私事，這是我的原則，過去如此，現在也一樣」。