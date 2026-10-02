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10月18日高虹安成立連任競選總部暨後援會 競選歌曲首曝光

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
欲連任的新竹市長高虹安將於10月18日舉辦競選總部暨後援會成立大會。圖／高虹安競選總部提供
欲連任的新竹市長高虹安將於10月18日舉辦競選總部暨後援會成立大會。圖／高虹安競選總部提供

欲連任的新竹市長高虹安將於10月18日舉辦競選總部後援會成立大會，高虹安競選總部指出，當日除了藍、白大咖及各政黨立委、市議員、里長力挺站台外，另包括勞工、教師、青年、律師、家長、農業、物業、義警、義消等數十個團體數千人也將到場成立後援會，展現不分政黨、不分色彩全力團結支持高虹安連任的氣勢。

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高虹安競選總部說，高虹安競選總部暨後援會成立大會將於18日下午2時，在港南「艾茉爾婚宴會館」登場，預計下午1時至1時30分進場，當天也將首度公布競選歌曲和MV。

此外，高虹安也將於10月4日下午1時30分，在芙洛麗大飯店舉辦「教育後援會」成立大會，高虹安當天將闡述過去三年多來的教育政策成果以及未來連任需要加速建構的教育政策。

高虹安表示，她要感謝大家雖是不同的政黨、不同的領域，但因為對新竹市有共同的願景，選擇站在一起。這次的團結，不只是政黨之間的合作，更是共同守護新竹市、建設新竹市的決心。

高虹安說，四年前，市民把治理新竹市的責任交給她。這一路，面對不少挑戰，也經歷許多考驗。但無論外界有多少紛擾，她始終記得：政治攻防會過去，市民每天的生活，才是市長真正的責任。所以，她與市府團隊始終沒有讓市政停下來。

高虹安競選總部說，未來四年，高虹安將推動「新竹好學2.0」，打造K-12科技雙語示範學校，興建赤土崎多功能社福館、兒少家庭福利館、青少年館、新竹小巨蛋等重大建設，完善全齡照顧，加速交通、人本環境、文化、體育及公共建設，並運用科技提升城市治理效率。市政不能停機，城市進步更不能中斷。高虹安將會繼續率領市政團隊，用專業找答案、用效率拚建設。

欲連任的新竹市長高虹安將於10月18日舉辦競選總部暨後援會成立大會。圖／高虹安競選總部提供
欲連任的新竹市長高虹安將於10月18日舉辦競選總部暨後援會成立大會。圖／高虹安競選總部提供

高虹安 競選總部 後援 2026九合一選舉 新竹市選舉

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