提高青年參與 賴瑞隆推「高雄市青年發展自治條例」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨晚出席「2026市長候選人青年論壇」，他說，將推動全國第一部綜合性的「高雄市青年發展自治條例」，落實青年公共參與權。

賴瑞隆昨晚至中山大學參加「2026市長候選人青年論壇」，他會中承諾要讓青年成為城市決策的共同參與者。賴瑞隆說，除了先前提出的「雄青五力」政見，將進一步推動制定全國第一部綜合性的「高雄市青年發展自治條例」，立法後，市府將有專責單位處理青年所提意見，並追蹤進度。

賴瑞隆說，將在市長陳其邁所建立的青年參與基礎上，再加碼3項措施，包括青年公共參與預算翻倍，強化支持青年提案、議題培力等，並將青年局的公共參與預算翻倍。

此外，賴瑞隆也承諾，青年諮詢組織納入多元代表，在遴選制度中保障客家、原住民、新住民第二代及不同背景青年的參與機會，也重視非在學青年與偏遠地區青年的聲音，讓市政討論更貼近各種生活經驗。

賴瑞隆會中承諾，上任3個月內，親自召開高雄首次的「青年事務發展會報」，並透過會報機制，要求相關局處首長親自出席，統合在各局處的青年議題，同時在會上直接聽取青年提案，當場回應並建立後續列管、定期公布進度的機制。