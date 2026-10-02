直擊江啟臣本命區...何欣純周日辦造勢 今推「豐原山線333大創新」

民進黨台中市長參選人何欣純今天發布山城政見，提出后豐三大新政、潭雅神三大升級與山城三大進擊等「豐原山線333大創新」，包含交通、產業、都市整合與生活改善。豐原是國民黨台中市長參選人江啟臣的選區，何周日也將在豐原舉辦大型造勢，劍指對手本命區。

何欣純表示，豐原過去是舊台中縣政府的所在地，集行政、商業、交通與產業經濟中心，縣市合併後市政府轉移到西屯，豐原與山城的腳步慢了下來，人口出現負成長，台中市長盧秀燕8年執政並未重視豐原，山線各區缺乏完整串聯，鄉親感受到很深的落差。

何欣純提出后豐三大新政，第一是大路網計畫，包含捷運紅線、紅線延伸后里、改善豐原公車系統，以及東豐快速道路完工；第二是產業經濟，以豐原為核心，串聯后里高科技廊帶與潭雅神機密科技軸帶；第三是青創，將豐原車站倉庫轉型為青創基地，提供補助與培力課程。

何欣純補充，觀光產業也是必須的，后豐擁有綠空廊道、泰安、月眉等特色街區，以及后豐鐵馬道、后里馬場、中社花市、月眉糖廠、麗寶樂園等資源，她會與議員們一起攜手打造觀光廊帶；后里鄉親期待的部立豐原醫院后里分院，行政院已經承諾用最快速度動工。

「潭雅神三大升級」包含都市計畫、產業園區開發與公共設施升級。何欣純表示，過去8年都市整合不彰、發展停滯，她若當選一定要加速推動，並透過軌道建設串聯產業，更要全面提升戶外遊戲空間、運動空間、里民活動中心、公托公幼等公共設施。

何欣純第三部分政見是山城三大進擊，第一是交通，東豐快速道路盡快完工通車，還要同步改善山區農水路；第二個進擊是醫療與教育資源，增加偏鄉公衛人力、提升衛生所設備，也建立全民運動館；第三個進擊是觀光品牌，將山城打造成台灣的由布院，行銷農特產品、溫泉與美麗山水。

何欣純不忘宣傳，10月4日周日晚上6時，將在豐原田心公園舉辦團結勝選大會師，民進黨立院黨團總召蔡其昌、總統府秘書長潘孟安、交通部長陳世凱等人都會到場。