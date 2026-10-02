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瞄準弱勢照顧缺口 基進孟繁嘉參選議員搶進花蓮議會

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣第三選區縣議員參選人、台灣基進黨籍孟繁嘉今天成立競選總部，提出以強化社會安全網、改善身心障礙者照顧及兒少保護制度為主要政見。記者王思慧／攝影
花蓮縣第三選區縣議員參選人、台灣基進黨籍孟繁嘉今天成立競選總部，提出以強化社會安全網、改善身心障礙者照顧及兒少保護制度為主要政見。記者王思慧／攝影

花蓮縣第三選區縣議員參選人、台灣基進黨籍孟繁嘉今天成立競選總部，提出以強化社會安全網、改善身心障礙者照顧及兒少保護制度為主要政見。她表示，花蓮需要的是把中央已推動的社福政策扎實落實，讓弱勢家庭獲得足夠支持與照顧，打造讓居民安心生活的環境。

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孟繁嘉指出，花蓮長期面臨社工人力不足、心理輔導與社區支持資源缺乏等問題，甚至被部分社工形容為「身心障礙者的沙漠」，無論是日間照顧、小型家園、交通平權或社會參與資源，都明顯不足，尤其精神障礙者的社區復健與支持系統更有待強化，目前花蓮僅有一處精神障礙協作會所，與實際需求仍有落差。

他表示，花蓮兼具高齡化與偏鄉特性，中央已有相關預算支持，關鍵在於地方政府是否願意投入更多心力，經濟與觀光發展固然重要，但若家庭照顧者能減輕負擔、有困難的人獲得完善協助，才能真正提升居民生活品質，成為地方發展的重要基礎。

孟繁嘉也關注兒少保護議題，她表示，曾短暫在兒少安置機構服務，觀察到部分機構面臨資源不足與監督不周問題，導致不當管教事件發生，過去也曾協助相關案件進入監察院調查，促成對花蓮縣政府的糾正，但認為重點不只是追究責任，更要根據問題改革制度，落實兒少保護與社區照顧政策。

台灣基進黨主席王興煥到場力挺表示，花蓮需要重新喚起民眾對政治與城市治理的期待，希望從縣議會開始，推動新的公共參與與治理方向，讓更多年輕人看見返鄉發展的可能性。

王興煥表示，台灣前進陣線此次參選也延續過去第三勢力在花蓮耕耘的基礎，2022年時代力量曾在第三選區推出陳慶元參選，這次籌備選戰期間，團隊也特別向陳慶元請益地方選舉經驗與基層經營心得，讓團隊更了解地方需求與選區特性，作為孟繁嘉投入選戰的重要參考。

花蓮縣第三選區縣議員參選人、台灣基進黨籍孟繁嘉（左五）今天成立競選總部，基進黨主席王興煥（左一）等人到場力挺。記者王思慧／攝影
花蓮縣第三選區縣議員參選人、台灣基進黨籍孟繁嘉（左五）今天成立競選總部，基進黨主席王興煥（左一）等人到場力挺。記者王思慧／攝影

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