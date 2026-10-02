財產申報再遭點名隱匿 李四川競辦：蘇巧慧隱匿財產近7年

網媒《集目所》報導，李四川名下信義區公寓房貸，疑在2008、2009、2011年三度未列入財產申報，另一筆貸款的債權人名稱，更被指連續5年填錯，遭質疑涉及申報不實。今李四川競選辦公室發言人陳欣怡表示，綠營側翼粉專「集目所」5月3日才發第一篇貼文「廣告出租歡迎洽詢」，隨後就連續以匿名報導抹黑李四川，蘇巧慧更頻頻結合該側翼粉專對李四川發動攻擊，如今再以一條龍操作方式質疑李四川財產申報，但實際上蘇巧慧早被踢爆隱匿財產申報將近7年。

陳欣怡表示，蘇巧慧早被立委徐巧芯揭露，蘇巧慧2016年就任立委首次申報財產時，事業投資欄位一片空白，然而，其丈夫早在2011年即投資「韶光電影有限公司」100萬元，該筆資產卻遲至2023年第201期廉政專刊才首度出現，整整漏報6年10個月，更重要的是，蘇巧慧這段時間完全知情，卻依然選擇知情不報。

陳欣怡表示，李四川財產申報一切依規定辦理，蘇巧慧與其透過網軍側翼不實潑髒水，不如先回答，這6年10個月漏報的財產，到底背後藏著什麼問題？為什麼刻意不想讓人民知道？蘇巧慧請說清楚講明白。

蘇巧慧今中午到台北參加興德宮土地公生日餐會被問及此事，媒體問到李四川財產申報等問題，她說，這段時間關於對手的種種新聞很多，這應該由他自己來跟社會解釋、面對大眾的問題，「我不清楚也不多做評論」，她會保持正面陽光的態度來選戰。