蔣萬安批沒支持營養午餐專法 沈伯洋反駁：能不能根據事實評論？

台北市長蔣萬安今指民進黨對手沈伯洋在立法院沒有支持營養午餐專法，甚至阻擋財政收支劃分法的修法。沈中午強調，沒在阻擋營養午餐專法，還在溝通過程，也要蔣能不能根據事實評論，政治攻擊不是市民期待。

沈伯洋今天中午出席興德宮土地公生日餐會後，被問及沒支持營養午餐專法時回應，「我們沒有在阻擋營養午餐專法」，營養午餐專法的重點在於一部專法要每一個縣市都用，現在必須要跟每一個地方政府溝通，才可以一個標準下去，大家能夠一致。這是一直還在溝通的過程。

沈說，他也開過好多次公聽會跟座談會，釐清事實真的很重要，「蔣市長，我已經提醒了好幾天，能不能夠根據事實來做評論？」不然用這樣子的政治攻擊，這不是台北市民在期待的。