天外天大火滅後選戰燒！童子瑋批市政失能 謝國樑陣營轟童神隱

基隆市天外天掩埋場床墊大火狂燒20小時後昨天上午火勢熄滅，起火原因還在調查，地方要求究責聲不斷，今天再燒成為藍綠市長選戰話題。市長謝國樑競辦批議長童子瑋關鍵時刻神隱、不上班，把分內工作丟給別人，應向市民說清楚。童子瑋痛批天外天大火市政失能，反問市長跟環保局長怎麼負責？

謝國樑競選辦公室發言人謝若彤今天表示，外界質疑童子瑋顧選舉不上班，童子瑋競選團隊未說明前天下午為何沒有回議會主持會議，以及火災發生後做了哪些關心與協助，回答都是避重就輕。

謝若彤說，基隆市民要選的是負責任、肯扛事的市長，而不是關鍵時刻神隱、不上班，把分內工作丟給別人，一旦受到檢視就逃避問題的人。請童子瑋正面回答，向市民說清楚。

市長謝國樑預計在下午1時50分記者會，親自對外說明天外天火警相關批評及回應。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天表示，天外天大火事件，真正該被追問的是執政市府在火災發生前究竟做了什麼，廠商責任當然要查，但環保局長要不要負責任？市長的責任又在哪裡？

童子瑋指出，早在今年5月市議會定期會期間，就已有議員公開要求環保局處理天外天堆置的廢床墊問題。市府有責任要說清楚後續的處置紀錄。火災暴露現場消防條件的問題，消防水源盤點與緊急應變規畫，市府應向市民完整交代，而不是出事就推給中央的直升機沒來救災。

童子瑋表示，市府應公開天外天場區過去的督導、稽查、視察紀錄，包括稽查頻率、檢查項目、缺失紀錄及要求改善內容，讓市民檢驗主管機關是否真正善盡管理責任。

童子瑋表示，「我到了現場，你們說我作秀；我沒有出現，你們又說我失蹤。」市議會的角色就是監督市政，而謝國樑才是目前的市長，市政府也才是主管機關。市民需要的，不是互相甩鍋，而是一個有效率、有擔當，也願意對管理疏失負責的市政府。