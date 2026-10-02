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對美軍購案柯文哲籲民進黨務實 問「其他戰機什麼時候來」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（右2）今天上午到桃園替自家議員人選林晏良站台拉票。圖／民眾提供
民眾黨創黨主席柯文哲（右2）今天上午到桃園替自家議員人選林晏良站台拉票。圖／民眾提供

民眾黨創黨主席柯文哲今天到桃園替白營桃園市議員參選人林晏良站台拉票，中途接受媒體聯訪被問到對桃園選情的看法，他樂觀以待，對於軍購案則呼籲民進黨政府「要務實」。

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柯文哲表示，白營一個選區只提名一人，平均素質相當高，算然樂觀，但還是要呼籲支持者集中選票。

另外，對於國軍採購F-16V戰機，柯文哲說「天下沒有白吃的午餐」，指國家花了2400億元買戰機，現在只來2架，其他的什麼時候來？採購案已明顯拖延時間，要不要扣錢，政府要講清楚。

柯文哲也說，行政院先前提出國防特別預算1.25兆元，最後立法院審議是7800億定案。據他所知，立法院已經通過4千多億元，但美國沒有答應要賣，簡而言之，就是「已經付錢的東西沒有到；已經編預算了，但人家也沒有說要賣給你」。

柯文哲呼籲民進黨對國防預算要務實，「是就是，不是就不是」。他也強調支持國防預算，但付錢總要拿到東西，編的預算也要能夠執行，不然會讓人懷疑「到底民進黨在幹什麼」。

民眾黨創黨主席柯文哲（左2）今天上午到桃園替自家議員人選林晏良站台拉票。圖／民眾提供
民眾黨創黨主席柯文哲（左2）今天上午到桃園替自家議員人選林晏良站台拉票。圖／民眾提供

柯文哲 軍購 戰機 2026九合一選舉 桃園市選舉

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