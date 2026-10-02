蕭美琴草屯站台大讚温世政「草屯狀元」 喊話用醫師思維解縣政難題

副總統蕭美琴今天到草屯鎮朝陽宮參拜，替民進黨南投縣長參選人温世政站台，現場天氣炎熱，不少鄉親到場加油。蕭美琴感謝鄉親熱情相挺，並稱讚温世政是「草屯栽培出來的狀元」，強調他具醫師專業及地方情感，未來可用醫師看待問題的方式，處理南投各項「疑難雜症」。

蕭美琴致詞先談朝陽宮已有229年歷史，長期見證草屯發展。她提到「一府二鹿三艋舺、四北投堡」時，現場還與鄉親互動，引來掌聲。她說，草屯過去是台灣重要商貿據點，希望在過去繁榮與記憶上，加入更多未來希望，為下一代創造發展機會。

談到温世政，蕭美琴稱他是「草屯栽培出來的草屯狀元」，除了學業表現優異，也具醫療專業，過去擔任牙醫師公會理事長，長期關心國人健康。她認為，温世政若從醫師跨入縣政，可從醫療角度看待問題，針對各項縣政「疑難雜症」找出解方。

蕭美琴還現場詢問「有沒有草屯國中畢業的？」台下不少人舉手，她笑稱這些人都是温世政的「學長」，現場氣氛熱絡。她並提到温世政針對南投縣垃圾處理問題提出「雞尾酒療法」，強調地方問題往往不是單一因素造成，要從不同視角同時處理，才能解決複合式問題。

蕭美琴也把温世政的醫療專業與中央社會照顧政策連結，提到賴清德政府持續推動長照政策，並朝長照3.0發展，結合醫療、地方照顧及社會健康等資源。她說，長照是每個人在人生不同階段都可能面對的課題，中央與地方合作才能提供更完整照顧。

蕭美琴也替同場參選草屯鎮長的張媛婷站台，稱她是「草屯女兒」，肯定她具中央歷練及國際視野，並提到張媛婷提出「草屯APP」構想，希望整合交通、環境及社會福利等公所服務。